Philips Perfect Draft, lo spillatore domestico intelligente per birra sempre fresca

Si dice estate, si legge voglia di birra fresca. Per molti i mesi più caldi dell’anno sono sinonimo di serate con gli amici in compagnia di una birra fredda. Per questo, Philips Perferct Draft HD3720/25P si candida a diventare un modo intelligente di gustarsi la bevanda al meglio del suo gusto.

PhilipsPerferctDraft è essenzialmente il sistema domestico di erogazione della birra. Uno spillatore per la casa, che ha dalla sua le dimensioni estremamente compatte, adatte ad un ambiente casalingo, così da poter servire la birra alla giusta temperatura che siate in giardino, sul terrazzo di casa, o comunque lontani da un bar.

Il lato “smart” dell’uso di una spillatrice con fusti da 6 Litri

Un elettrodomestico compatto, salvaspazio, che permette anche di ottimizzare l’uso di energia: consuma infatti soltanto 70 W e può essere collegato ad un camper, portato in spiaggia con un piccolo generatore e trasportato ovunque ci sia una festa o una bella grlgliata. Oltre a questo il contenitore da 6 Litri in alluminio è facilmente riciclabile e produce meno volume di bottiglie in vetro ed è più comodo da trasportare a fine serata senza sprecare la bevanda rimasta nelle bottiglie semivuotr.

E’ compatibile con i fusti di birra PerfectDraft da 6 litri, facilmente disponibili su Amazon, a prezzi certamente più bassi rispetto alla classica bottiglia.

Lo spillatore Philips è in grado di conservare la propria birra preferita per 30 giorni a 3°C, grazie alla sua tecnologia di isolamento termico. In circa 12 ore la bevanda raggiunge la temperatura ottimale che viene indicata sul display LCD. Tutto quel che dovrete fare, dunque, è collegare lo spillatore alla presa elettrica, attendere che il contenuto si raffreddi freddino, per poi poterlo servire, proprio come si fosse la bar. Lo spillatore, peraltro, presenta un piccolo display che segnala sempre la quantità di birra rimanente nel fusto, così da non rischiare di rimanere a secco.

L’installazione del fusto di birra all’interno risulta semplice e immediato, grazie alla presenza di uno sportello anteriore, che consente di alloggiare il fusto senza difficoltà. Lo stesso sportello permette poi la possibilità di pulire facilmente la macchina: da notare che tutte le parti a contatto con la birra vengono sostituite a ogni cambio del fusto, così da avere il b. Persino il vassoio raccogli-gocce è rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Se volete acquistare le birre per questo spillatore Amazon vi fornirà supporto. Su questa pagina, infatti, potrete acquistare tutti i fusti della birra che preferite.

Lo spillatore Philips PerfectDraft HD3720/25, invece, si acquista direttamente da qui: solitamente costa 399,99 nella versione top, ma al momento è in forte sconto su Amazon e costa meno della versione base a pieno prezzo.

Ricordiamo che la vendita di birra è riservata ai maggiori di 18 anni e che va consumata con moderazione e responsabilità.

Sto caricando altre schede...