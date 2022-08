Platoon è la nuova app di Apple per artisti

Le acquisizioni di Apple a volte richiedono tempo per capre a che scopo sono state fatte. Nel 2018, l’azienda californiana ha aperto il portafoglio per comprare Platoon, una startup britannica fondata nel 2016 da un ex Apple e la cui mission era la scoperta di nuovi talenti e artisti emergenti nel campo della musica, un acquisto abbastanza logico visti i forti legami della Mela con l’industria musicale.

Per un po’ non ne abbiamo sentito parlare più ma ora finalmente tutto è più chiaro: Apple ha da poco rilasciato una nuova app denominata Platoon for Artists scaricabile dall’App Store, indicata come un’app rivolta ad artisti, musicisti e cantanti che vorrebbero una piccola spinta per farsi conoscere meglio. L’app non è stata ancora pubblicizzata da Apple ma annunci specifici potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Platoon promette di essere “il posto migliore per gli artisti” permettendo loro di promuovere le loro canzoni, offrire statistiche di ascolto, funzionalità per monitorare le entrate generate sulle diverse piattaforme di streaming. Il servizio – almeno al momento – non è aperto a tutti ed è necessario un invito. L’abbiamo scaricata ma provando ad accedere con il nostro ID Apple, l’app ci ha consigliato di chiedere al nostro manager di darci l’accesso….x