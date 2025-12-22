PlayStation Store, spunta un nuovo gioco gratis che (quasi) nessuno conosce

Sony continua a sorprendere i videogiocatori PlayStation con iniziative gratuite che spesso passano inosservate: nuovo gioco gratis.

Chi gioca su PlayStation lo sa bene: Sony, infatti, ha sempre avuto un occhio di riguardo per la propria community. Senza ombra di dubbio il servizio PlayStation Plus resta il cuore pulsante di questa strategia, però sarebbe un errore pensare che tutto si limiti ai classici giochi mensili inclusi nell’abbonamento.

Nel tempo, la casa giapponese ha costruito una sorta di ecosistema fatto di piccole occasioni, contenuti bonus e titoli gratuiti che spuntano quasi in sordina, spesso senza grande clamore mediatico.

Un nuovo gioco gratis su PlayStation ma in pochi lo sanno

Molti videogiocatori rischiano di perdersi qualcosa di interessante. Capita spesso, infatti, che tra una promozione e l’altra compaiano delle vere e proprie chicche, disponibili per un periodo limitato e accessibili con pochi passaggi. In queste ore, ad esempio, c’è un nuovo contenuto gratuito che sta facendo parlare chi lo ha scoperto quasi per caso. Non si tratta del solito regalo annunciato in grande stile, però l’opportunità è reale e vale la pena fermarsi un attimo a guardare meglio cosa sta succedendo sul PlayStation Store.

Il punto di partenza resta sempre lui, il PlayStation Plus. Questo servizio, oltre a offrire l’accesso al multiplayer online e a un catalogo sempre più ampio di giochi, è diventato negli anni una porta d’ingresso privilegiata anche per demo, prove gratuite e contenuti speciali. Sony, senza ombra di dubbio, utilizza queste iniziative per testare l’interesse del pubblico e allo stesso tempo dare visibilità a produzioni meno conosciute, che difficilmente emergerebbero nel mare delle grandi uscite.

In questi giorni, infatti, è disponibile la demo di un titolo che in pochi conoscono, ma che sta incuriosendo sempre più giocatori. Si tratta di Love is All Around 2, un gioco già presente anche su Steam dove può contare su una valutazione positiva da parte degli utenti. Il progetto è stato sviluppato da Intiny, uno studio cinese, e pubblicato da NiuGamer, realtà che sta puntando forte su produzioni particolari e fuori dagli schemi tradizionali.

Love is All Around 2 è un simulatore di appuntamenti che si basa interamente su FMV, ovvero Full Motion Video. In sostanza, non parliamo di personaggi animati o grafica tradizionale, ma di un vero e proprio film interattivo con attori in carne ed ossa. Il giocatore, attraverso le proprie scelte, influenza il corso della storia e sblocca sequenze diverse, dando vita a un’esperienza che mescola cinema e videogioco. L’ambientazione è quella dell’antica Cina, con scenari curati, costumi elaborati e una narrazione che alterna momenti romantici, scene d’azione e passaggi più drammatici, come si può intuire anche dai trailer ufficiali.

Riscattare questo tipo di contenuti su PlayStation è piuttosto semplice. Basta accedere al PlayStation Store dalla console o dall’app ufficiale, cercare il titolo nella sezione dedicata o tramite la barra di ricerca e selezionare la demo gratuita. Una volta aggiunta alla libreria, sarà possibile scaricarla e provarla senza alcun costo. È proprio in queste sezioni meno battute dello store che spesso si nascondono le sorprese migliori.

Alla fine, iniziative come questa dimostrano ancora una volta come Sony continui a sperimentare e a offrire qualcosa in più ai suoi utenti. Non sempre si tratta di grandi produzioni, però la varietà e la curiosità restano elementi centrali dell’esperienza PlayStation. E chissà quante altre demo o giochi gratuiti stanno aspettando solo di essere scoperti.