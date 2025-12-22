Bookmark Bar, l’app definitiva per gestire i preferiti dei browser su Mac

A molte persone un solo browser basta e avanza, e a queste persone diciamo di saltare pure al prossimo articolo. Tutti gli altri che usano un Mac invece farebbero bene a proseguire la lettura dei prossimi paragrafi perché in Bookmark Bar troveranno un alleato di cui probabilmente non potranno più fare a meno.

A cosa serve

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: riunire tutti i tuoi segnalibri in un unico punto, indipendentemente dal browser che si utilizza.

Safari, Chrome, Firefox, Brave, Vivaldi e via dicendo: invece di sincronizzare, esportare e reimportare preferiti ogni volta che si cambia browser, l’app permette di salvare i link una sola volta e aprirli dove si vuole.

Come dicevamo è la soluzione principe per chi lavora su più browser, testa motori diversi o vuole semplicemente mantenere ordine nella propria vita digitale.

Come se non bastasse non servono account né i segnalibri finiscono sul cloud: l’app funziona in locale, senza quindi tracciare l’utente.

Come funziona

Una volta avviata l’app, si possono creare cartelle per catalogare i segnalibri e aggiungere nuovi link semplicemente trascinandoli dal browser alla barra dei menu.

Inoltre chi già possiede collezioni di segnalibri anche complesse può esportarle dal browser di riferimento e importarle in Bookmark Bar.

L’app supporta le favicon dei siti per permettere di individuare facilmente i link a colpo d’occhio, e vengono memorizzate in cache in modo da non doverle riscaricare in futuro.

Si può impostare un browser preferito per avviarlo automaticamente al click di qualsiasi link salvato nell’app, mentre cliccandoci sopra col tasto destro è possibile selezionare il browser con cui aprire quello specifico link scegliendo tra quelli installati sul Mac.

Perché è migliore dei segnalibri tradizionali

Siccome i preferiti si integrano direttamente nella barra dei menu del Mac, sono sempre accessibili, senza dover aprire il browser di turno. Con pochi click in alto si accede al catalogo dei propri segnalibri, e senza appesantire il sistema.

Essendo poi completamente indipendente dal browser, elimina il problema della frammentazione: non importa quale app si sta utilizzando, perché i link sono sempre lì.

Così, se si usa un browser per lavoro, come Firefox, e uno per le proprie cose, come Safari, è possibile salvare i link una sola volta e poi aprirli in uno o nell’altro per accedere ai rispettivi profili, ad esempio quelli social. Ciò rende l’accesso molto più rapido e intuitivo specie nel lungo periodo perché si deve memorizzare una sola posizione per ogni tipo di link anziché ricordarsi dove si è salvata la medesima pagina in ogni browser.

La stessa comodità emerge anche quando un browser non funziona come dovrebbe, magari perché a causa dell’ultimo aggiornamento impedisce il corretto caricamento di un determinato sito web.

Si possono anche creare cartelle specifiche per determinate operazioni, duplicando uno o più segnalibri da aprire contemporaneamente. Attraverso la funzione Apri tutti si possono così aprire in un colpo solo una serie di link utili per una determinata attività, anche se questi link sono anche archiviati in un’altra posizione (magari perché sono stati catalogati per tipologia).

Dove scaricare

Bookmark Bar è distribuita tramite il Mac App Store, pesa meno di 3 MB e per poter essere installata serve macOS 14.6 o una versione successiva del sistema operativo.

Nella versione gratuita può aprire i segnalibri in un solo browser, mentre acquistando la versione Pro per 9,99 € (si compra una volta sola e supporta tutti i futuri aggiornamenti) si accede a tutte le funzioni incluso l’import/export e l’apertura separata nei browser presenti sul Mac.

