Pannello solare da 24W per ricarica USB a 3 porte: 52,49 euro

Con il sistema a pannelli solari di RavPower potete ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente e grazie ad un nostro codice sconto, per qualche giorno lo comprate spendendo meno: solo 52,49 euro spedizione compresa.

E’ comodo per restare giorni e giorni fuori casa senza dipendere da una presa elettrica per ricaricare i gadget tecnologici, specialmente per chi va in campeggio o fa trekking in montagna.

E’ lo stesso sistema con pannelli solari che la nostra redazione ha già messo alla prova lo scorso anno, nella versione però più potente, da 24W, capace di erogare fino a 2.4 A per porta o 4.8 A totali. In pratica, al massimo delle capacità, è completamente in grado di ridare energia contemporaneamente ad uno smartphone e due tablet.

Potete appoggiarlo sul tetto dell’auto o direttamente sul giardino, purché in direzione dei raggi del Sole, ed usarlo per ricaricare smartphone, tablet, lettore MP3, stereo Bluetooth o direttamente una batteria d’emergenza da usare poi nel momento più opportuno, anche di sera.

E’ resistente all’acqua, quindi può restare all’aperto anche in caso di pioggia e grazie ai moschettoni inclusi nella confezione può essere fissato o appeso dove più si preferisce. Normalmente costa 65 euro ma con il codice WWESTUNI per qualche giorno il prezzo scende a 52,49 euro spedizione compresa.

