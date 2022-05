POCO Watch, per la prima mondiale in offerta a meno di 70 euro

Il brand POCO ha saputo imporsi nell’ambito smartphone negli ultimi mesi, con il rilascio di diversi dispositivi, tra cui X4 Pro ed F4. Adesso, però, è il momento di passare al reparto smartwatch. La prima mondiale si chiama semplicemente POCO Watch e, per l’occasione, ha un prezzo speciale di lancio: meno di 70 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Le linee dell’orologio sono piuttosto squadrate, mentre le dimensioni sono generose il giusto: 39.1 x 34.4 x 9.98 millimetri. E’ disponibile in diversi colori, tra cui Nero, Blu, Avorio, e l’indomabile ha un peso piuma di appena 31 grammi, che consentirà di tenerlo al polso per tutto il giorno, senza che crei disturbo.

Ha uno schermo piuttosto ampio, da 1.6 pollici, con tecnologia AMOLED, naturalmente touch screen. Anche la risoluzione è piuttosto elevata, da 320×360, abbastanza da far apparire il contenuto visibile particolarmente nitido e rifinito.

L’orologio presenta svariati sensori, come quello ottico per il calcolo della frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, ed offre anche funzioni di bussola. Al suo interno non manca il GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, tutti elementi che permettono all’indomabile di essere un valido alleato durante la corsa e l’allenamento fuori casa, perché consentiranno di lasciare a casa lo smartphone, tracciando comunque il percorso di chi lo indossa.

Anche a livello di autonomia l’orologio sembra dare il meglio di sé, potendo durare fino a 14 giorni con una singola ricarica, che avviene magneticamente, grazie al dock incluso in confezione. Tra le lingue di sistema è presente anche l’italiano, ma cosa ancor più importante è che l’orologio presenta un grado di impermeabilità di 5ATM, quindi in grado di risultare un ottimo alleato anche durante gli sport acquatici, potendo essere immerso fino a 50 metri sott’acqua.

A livello di connettività presenta Bluetooth 5.0, dunque a basso consumo energetico, e in grado di assicurare un’ottima stabilità. Supporta sia Android, che iOS, a partire da Android 6.0 e iOS10.0, o versioni successive.

Al momento, come offerta di lancio, si può acquistare a meno di 70 euro direttamente a questo indirizzo.