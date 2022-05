Total War Warhammer III distrugge i Mac Intel

Feral Interactive ha annunciato che “Total War: Warhammer III” è disponibile su macOS, ma che richiederà un Mac con processore Apple Silicon per giocare. Dunque, solo i possessori di un Mac M1, o versioni successive, potranno godersi il prodotto: sono invece esclusi tutti gli utenti che possiedono un Mac con processore Intel.

La società afferma che il gioco perfeziona la strategia di Total War di “massicce battaglie in tempo reale e strategia a turni”. Sarà caratterizzato da sette razze uniche, centinaia di unità da comandare e 10 Signori Leggendari.

Un gioco di proporzioni strabilianti che segna una nuova evoluzione per l’amato franchise di Total War, WARHAMMER III si basa sul famoso wargame da tavolo Warhammer Fantasy Battle di Games Workshop

Nei titoli di questa saga i giocatori spostano le truppe e gestiscono gli insediamenti, occupandosi di diplomazia, battaglie e guerre contro fazioni controllate dal computer, oppure da altri giocatori nelle partite in multiplayer. Al di là del gameplay di gioco, è interessante notare che “Total War: Warhammer III” non verrà rilasciato in versione per Mac basati su Intel. Gli utenti avranno bisogno di un Mac alimentato dal processore Apple M1 o successivi per scaricare e installare il gioco.

La maggior parte dell’attuale gamma Mac di Apple ha già fatto il passaggio ai processori Apple Silicon, con l’unica eccezione rappresentata da Mac Pro. C’è da dire, però, che la base di utenti Mac con processori Intel è ancora la maggioranza, per questa ragione non risulta chiaro perché Feral abbia deciso di rilasciare questo titolo Warhammer esclusivamente per macchine Apple Silicon.

Sui Mac M1, i requisiti minimi di gioco sono: macOS 12.0.1, almeno 8 GB di RAM e 125 GB di spazio di archiviazione.

“Total War: Warhammer III” è disponibile a 59,99 euro su Steam. Gli utenti possono acquistarlo per PC e Mac direttamente a questo indirizzo.