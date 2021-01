Polk Audio presenta React come la soundbar Alexa più avanzata

Polk Audio presenta la sua nuova soundbar React, da appena 249 dollari, con supporto al suono surround virtuale Dolby Digital e STS 5.1 con assistente vocale Amazon Alexa a bordo. Polk Audio ha rivelato la sua ultima soundbar intelligente, che include diverse funzionalità basate su Alexa.

Polk React è dotata di quattro microfoni in grado di captare la voce anche da lontano, e che aiuterà a comprendere i comandi dell’utente, anche quando si trova in un’altra stanza, o comunque non nelle immediate vicinanze della soundbar. Non solo, questi microfoni permetteranno all’utente di impartire comandi vocali anche quando è in esecuzione un film, e quindi quando il volume è particolarmente elevato.

La soundbar da 249 dollari supporta anche l’audio multi-stanza di Alexa, con possibilità quindi di collegarla ad altri altoparlanti smart abilitati Alexa presenti in tutta la casa, così da poter creare un sistema di ascolto in tutte le stanze. React include la funzione di chiamata vocale e interfono di Alexa, e la si potrà utilizzare per controllare altri dispositivi domestici intelligenti presenti all’interno della propria abitazione. Ancora, la soundbar propone anche il supporto Bluetooth ed è dotata di preimpostazioni per alcune modalità come film e musica per risaltare al massimo i contenuti in riproduzione sullo schermo.

Sul fronte audio, React supporta il suono surround virtuale Dolby Digital e STS 5.1 e lo si può abbinare ad altri speaker del costruttore come gli altoparlanti surround wireless SR2 da 199 dollari e il subwoofer da sette pollici React Sub da 199 dollari, per costruire un vero sistema audio surround. La soundbar dispone di porte USB, TV ottica e HDMI ARC.

Sebbene Polk React non abbia il supporto Dolby Atmos a differenza di altre soundbar, dovrebbe fornire un audio migliore rispetto agli altoparlanti standard della maggior parte dei televisori, senza dover completamente svuotare il portafogli e, dunque, proponendo un buon rapporto qualità prezzo.

Su Amazon la si potrà acquistare direttamente a questo indirizzo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessori audio sono disponibili da questa pagina.