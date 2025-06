PowerBank magnetica con ricarica veloce, 10mila mAh a solo 25,99

Costa ora solo 25,99€ su Amazon grazie a un coupon del 35%, il powerbank magnetico Baseus Enerfill da 10000mAh con supporto MagSafe e ricarica rapida a 22,5W.

Compatibile con tutti gli iPhone dotati di MagSafe, questo powerbank offre una capacità di 10.000 mAh racchiusa in un design compatto con supporto pieghevole integrato. Permette di ricaricare l’iPhone in modalità wireless magnetica a 15W, ma include anche una porta USB-C e una porta USB-A per la ricarica via cavo fino a 22,5W, compatibile con protocolli PD e QC. Il display digitale laterale indica in tempo reale la percentuale di carica residua.

Pensato per l’uso quotidiano in mobilità, il supporto posteriore pieghevole consente di mantenere l’iPhone in posizione verticale o orizzontale durante la ricarica, utile per videochiamate, contenuti video o navigazione. La ricarica magnetica assicura un aggancio stabile, particolarmente indicato per iPhone serie 12, 13, 14 e 15, anche con custodia MagSafe.

Il prezzo di listino è di 39,99€, ma applicando il coupon sconto del 35% al momento dell’acquisto, il costo finale scende a 25,99€ su Amazon, un’opzione competitiva la migliore che abbiamo visto per una powerbank MagSafe della stessa capacità con ricarica rapida

