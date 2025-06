Amazon offre lampadine smart a 3,99, forse siete tra i fortunati

Pubblicità Grazie a un’iniziativa riservata a clienti selezionati, alcune lampadine smart di brand noti come Amazon Basics, Philips e TP-Link Tapo possono essere acquistate a solo 3,99€ applicando il codice ALEXABULB24. Tra i modelli inclusi nell’offerta troviamo prodotti pratici e versatili, ideali per chi vuole iniziare a rendere più intelligente la propria casa. Ad esempio, la Amazon Basics Lampadina Smart LED A60 a 3,99€ su Amazon offre un ingresso comodo all’ecosistema smart. Caratteristiche dei modelli inclusi Tra i dispositivi in promozione troviamo tre varianti che coprono diverse esigenze. La Amazon Basics A60, con attacco E27, si connette facilmente al Wi-Fi e può essere gestita tramite app Alexa o comandi vocali. La Philips Hue White è pensata per chi cerca qualità e integrazione completa con l’ecosistema Hue, offrendo luce bianca calda regolabile. Infine, la Tapo L530EA di TP-Link spicca per la capacità di riprodurre milioni di colori, scenari personalizzabili e compatibilità con Alexa e Google Assistant. Tutte supportano l’automazione e la programmazione oraria per un controllo totale. Vantaggi per l’utente Con una di queste lampadine, è possibile trasformare facilmente l’illuminazione domestica: regolare la luce senza alzarsi dal divano, simulare la presenza quando si è fuori casa o adattare la temperatura e l’intensità luminosa per lo studio, il relax o la cena. Il setup è semplice: si avvita la lampadina, si collega all’app, e il gioco è fatto. Anche chi non ha esperienza con la domotica può iniziare senza difficoltà. Un’offerta davvero conveniente Il vantaggio economico è evidente. Il prezzo originale di questi modelli va dai 10,99€ della Amazon Basics, ai 15,99€ della Philips Hue, fino ai 19,99€ della Tapo multicolore. Acquistarli a 3,99€ significa risparmiare fino all’80%, un’occasione rara soprattutto per dispositivi di brand affidabili e compatibili con i principali assistenti vocali. Unica condizione: essere tra i clienti selezionati da Amazon e inserire il codice ALEXABULB24 in fase di pagamento. Scorprite qui se siete tra i clienti che possono avere questa offerta

