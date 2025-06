Powerbank magnetica per ricaricare lo smartphone senza fili a soli 17 €

La powerbank magnetica ESSAGER si presenta come una soluzione pratica per chi utilizza dispositivi compatibili con MagSafe, come gli iPhone delle serie più recenti. Leggera e maneggevole, è pensata per aderire saldamente al retro del telefono mentre lo ricarica senza dover neppure collegare un cavetto. Se vi interessa sappiate che al momento è in offerta speciale.

La batteria integrata ha una capacità di 5000 mAh, sufficiente per un ciclo di ricarica completo nella maggior parte degli smartphone recenti, offrendo una buona autonomia aggiuntiva nei momenti in cui non si ha accesso a una presa di corrente.

Supporta la ricarica wireless rapida fino a 15 Watt ma si adatta automaticamente alle potenze inferiori a seconda del dispositivo collegato, e include anche una porta USB-C bidirezionale con uscita/ingresso fino a 20 Wwatt per chi vuole comunque usare il cavetto.

La distanza di ricarica è inferiore ai 5 mm, il che significa che funziona perfettamente anche con cover sottili. Inoltre, il dispositivo è dotato di diverse funzioni di sicurezza, tra cui un sistema di protezione della temperatura fino a 60°C e uno di protezione da sovratensione fino a 13,2 V, il che permette di mantenere sicuro sia il powerbank che lo smartphone collegato.

Disponibile nei colori Titanio naturale e Grigio spaziale, non compromette l’estetica del dispositivo a cui si collega, e grazie alle ridotte dimensioni risulta poco ingombrante anche nelle tasche o in borsa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

