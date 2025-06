Con iOS 26 facilissimo creare suonerie personalizzate su iPhone

Tra le novità minori di iOS 26, sistema operativo per iPhone presentato da Apple in anteprima alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) di giugno, c’è la possibilità di creare suonerie personalizzate, con modalità molto più semplici rispetto a prima.

Questa possibilità è offerta dall’app File, da Memo Vocali e altre app compatibili: selezionando una traccia audio (MP3, M4A o altri file supportati), è possibile scegliere l’opzione Condividi e da qui la voce “Usa come suoneria”: il brano apparirà nell’elenco delle suonerie, utilizzabile appunto come suoneria o suono di avviso (dalla sezione Suonerie delle Impostazioni è anche possibile eliminare il brano aggiunto all’elenco scorrendo verso sinistra e scegliendo la voce “Elimina”).

Nelle versioni precedenti di iOS, è possibile creare suonerie personalizzate (a partire da un file audio, un brano della libreria di Apple Music o un brano composto da noi) ma è necessario passare da GarageBand o app di terze parti, un sistema molto più complesso rispetto a quanto possibile fare con iOS 26.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).