Prepariamoci a combattere le zanzare, solo 8 € per la lampada JY-888

L’estate è ormai ad un passo, e oltre alle belle giornate porterà con sé il tormento delle zanzare. E’ bene organizzarsi per tempo, così da dormire sonni tranquilli, evitando le classiche e fastidiosissime punture.

Un'alternativa efficace alle zanzariere installate su porte e finestre è la lampada ultravioletta, capace di eliminare le zanzare presenti all'interno di una stanza senza far rumore e con la massima efficienza.

Il principio è quello utilizzato ormai da diverse lampade dello stesso genere. Non usa l’incenso, che risulta poco salutare o addirittura pericoloso se inalato, e nemmeno griglie che letteralmente “friggono” le zanzare.

Piuttosto, sfrutta di una luce ultravioletta per attirare a sé le zanzare, intrappolandole poi grazie ad una silenziosa ventola, che letteralmente aspira gli insetti, per poi catturarli all’interno di un serbatoio, senza possibilità di uscita.

Quanto ai consumi, la lampada utilizza appena 5W e non necessita di un’alimentazione diretta, facilitando così il posizionamento all’interno della stanza. Grazie alla sua spina USB può infatti essere alimentata tramite una presa USB del computer oppure con una powerbank.

E’ davvero leggera con il suo peso inferiore a 200 grammi, e ha dimensioni piuttosto ridotte, pari a 15,00 x 8,00 x 8,00 cm, così da poterla spostare facilmente, e trasportare da una stanza all’altra a seconda del bisogno.

La sua forma originale, e non certamente convenzionale, aiuta a catturare gli insetti a 360 gradi, senza prestare il fianco a punti morti, dunque non dando scampo alle zanzare, che verranno attirate nella grossa bocca presente verso l’alto, illuminata dall’ultravioletto. Nel complesso, a livello estetico, sembra un moderno e minimale cestino per le cartacce.

