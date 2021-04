I migliori libri per iniziare a creare siti web

Dopo aver visto nella prima delle nostre puntate la selezione dei migliori libri sul marketing per prodotti e servizi nell’era digitale e nella seconda i migliori libri sul SEO, nella terza i migliori libri per una strategia digital personale, nella quarta i migliori libri di marketing e comunicazione dedicati al settore sportivo, nella quinta i migliori libri di email marketing, nella sesta i migliori libri di copywriting e nella settima il ruolo del social media manager, questa settimana andiamo “nel tecnico”. È il momento infatti di inserire alcuni libri facili e alla portata di molti – ma non di tutti – per capire come fare a creare un sito web.

Non ci sono solo i social, infatti: anche il web “fatto da noi” è importante. E sapersi sporcare le mani, o almeno capire le problematiche sollevate dagli sviluppatori è fondamentale per tutti gli operatori del settore Cominciamo subito però perché i libri questa volta sono davvero molti e affronteranno i tre elementi che caratterizzano un sito web statico moderno: html, css e javascript (evitiamo la parte di database e di altri linguaggi di scripting e programmazione). Meglio avere libri di carta, sui quali poter studiare e sottolineare, appuntarsi cose, mettere segnalibri, soprattutto per chi è “vecchia scuola” e vuole capire di più. Soprattutto, meglio seguire un percorso strutturato e non andare a casaccio sugli infiniti suggerimenti per fare questo e quello che alla fine non insegnano niente se non una grande confusione.

HTML: Scopri come programmare siti web con la guida completa allo sviluppo web e web design

I libri in questo settore vengono di solito suddivisi in componenti specializzate in singoli ambiti. Questo sia per avere una narrazione più snella che per consentire aggiornamenti mirati in un settore costantemente in evoluzione. In questo caso, il primo che segnaliamo è di un italiano, Alberto Ferrati, e affronta in maniera analitica l’argomento. Le pagine web sono analizzate negli elementi che costituiscono il linguaggio di marcatura che ne definisce la struttura, ne organizza il contenuto e ne dà una dimensione fondamentale.

CSS: Scopri come sviluppare siti internet con la guida completa alla programmazione, la web design e allo sviluppo di fogli di stile

Abbiamo detto che procediamo in maniera analitica, come è tipico del settore, e quindi dopo aver visto il libro che affronta gli elementi strutturali di una pagina web, ecco quelli stilistici: i fogli di stile a cascata, ovvero CSS dall’acronimo inglese. Questa è la più grande diversità e complessità nel comprendere come costruire siti web rispetto alla “semplice” conoscenza del linguaggio di marcatura che ne definisce la struttura. Infatti, i foglio di stile introducono una complessità linguistica e concettuale che rende probabilmente questo l’aspetto maggiormente critico per chi approcci l’argomento ma anche per il veterano stagionato. Ferrati fa un ottimo lavoro nel costruire un quadro ricco, articolato e al tempo stesso comprensibile.

WEB DEVELOPMENT: La guida completa allo sviluppo web lato client

Capire come si fa un sito web vuol dire acquisire anche delle competenze di tipo architettonico, oltre che da artigiano delle singole componenti. E per questo serve comprendere, lato client, quali sono una serie di modi e tecniche di sviluppo, quali i percorsi da seguire, quali le tecnologie che si possono mettere in campo. Questo libro evita il javascript, che viene affrontato separatamente. Questo libro, che è praticamente una piccola enciclopedia, affronta infatti non solo Html e Css (riprendendo le parti illustrate sopra) ma aggiunge anche il lavoro di Ferrati per il Php e Python, oltre a MySql. È un’opera di studio e di consultazione. Vivamente consigliata in formato cartaceo.

HTML e CSS. Progettare e costruire siti web

Progettare e costruire un sito web come abbiamo visto con i libri indicati precedentemente, può richiedere anche di entrare nella mente organizzata di qualcuno che insegni come si fa. Il “metodo” e il punto di vista, la “scuola” contrapposta all’autodidatta, che è fortemente a rischio di perdersi nella nebbia della rete. Qui cambia la mano del maestro: John Duckett ha la leggerezza, precisione e ironia tipica degli americani e il suo lavoro è molto ben tradotto. Qui si ha in particolare un punto di vista sui “gemelli diversi”, cioè Html e Css, gli elementi strutturali e stilistici che consentono di imbastire siti perfettamente funzionanti.

JavaScript & JQuery. Sviluppare interfacce web interattive

Dopo aver visto la parte strutturale e stilistica dei siti web, John Druckett ci porta alla scoperta di quella definita per l’interattività. Il linguaggio principe per avere accesso ai dati è JQuery, e costituisce le fondamenta del backend di un sito web. Invece, la parte che rende le pagine web delle web-app è quella dell’interattività, che si costruisce anche e soprattutto utilizzando Javascript, il linguaggio di programmazione che ha, beh, la complessità di un linguaggio di programmazione. Non ce lo nascondiamo: non è facile. Questo manuale offre una chiarezza cristallina e molti esercizi online che si possono scaricare, ma non è certamente in grado di fare miracoli. Richiede studio e applicazione, senza garanzia che arrivi in fondo. Da provare? Solo se determinati.

HTML & CSS: Guida completa allo sviluppo di siti internet e al web design

Siamo nelle mani di un altro maestro che ci porta a scoprire gli elementi di struttura e di stile delle pagine web, cioè Html e Css. Frost ha la mano leggera, il libro è snello e approcciabile: quello che manca per la completezza si fa ripagare completamente per la chiarezza e la comprensibilità. Si trovano molti utili consigli e ci sentiamo di indicarlo come lettura ideale sia per il debuttante assoluto che per la persona che ha già una infarinatura ma cerca di orientarsi trovando una guida sistematica ma leggera e comprensibile, per non appesantire il tutto.

JAVASCRIPT: Guida alla programmazione web e web-app

Mantenendo la leggerezza che caratterizza la versione dedicata a Html e Css, il libro di Frost getta il cuore oltre l’ostacolo e si occupa di spiegare la parte più ostica (ancora più di quella delle query al database del sito) che spaventa e limita molto la capacità prima di tutto di comprensione da parte dei neo-sviluppatori di quello che stanno facendo. Se è infatti vero che il Css è complicato è anche vero che esistono tool grafici per riuscire a gestirlo e comunque ci sono migliaia di temi e css personalizzabili (oltre al fatto che gestirne le modifiche, una volta apprese le regole base, è molto semplice), è anche vero che il javascript rappresenta una vera e propria “montagna” difficile da superare, che richiede competenze da vero programmatore e non solo capacità di analisi. Qui entra in gioco Frost con il suo libro, che ci toglie le castagne dal fuoco mostrando, con esempi ben calibrati, quali sono i fondamentali da conoscere e il modo per implementarli, senza farci perdere (troppo) tempo con i dettagli.

SVILUPPO WEB

Una vera e propria Bibbia: questa guida allo sviluppo web racchiude dentro le parti di Html, Css, Javascript, e molto altro e molto di più (anche queste cose disponibili come singoli volumetti, che non abbiamo indicato qui per brevità) dando completezza al tutto con uno sguardo di insieme che mantiene la leggerezza ma approfondisce e completa i vari ragionamenti. Se si vuole andare in profondità cercando però di sopravvivere, spaziando dal lato client al (web)server, questo è il libro che fa per voi.

CSS: Scopri tutti i segreti per creare fogli di stile e sviluppare siti internet

Anche le vecchie volpi del web, la gente che ha imparato a programmare siti web “usando notepad”, quando ancora (quasi) neanche c’erano i fogli di stile, avrebbero bisogno di mettersi sedute e seguire una delle regole d’oro della rete: le competenze cambiano alla velocità della luce. Non possiamo sperare di andare avanti ininterrottamente con un pugno di cose imparate bene tanti anni fa. Invece, occorre seguire le evoluzioni della tecnologia, essere pronti a studiare nel nostro tempo libero ed essere capaci di abbandonare la nave che affonda (come hanno imparato a loro spese gli sviluppatori del mondo Flash e in parte chi si è specializzato sul Php). Ecco dunque un altro approccio, con esempi ed esercizi, per entrare rapidamente in bolla con tutto quel che serve a gestire i foglio di stile. Cioè i css che, diciamocelo pure, sono la parte ostica anche di un sito web “piano” e normale.

HTML: Corso di programmazione web per principianti

Lo abbiamo tenuto per ultimo non perché sia fatto peggio (non lo è assolutamente, ma perché vogliamo che chi compra questo libri ci arrivi dopo aver valutato le alternative e non per pigrizia, non perché “è il più facile”. Sia perché questo sarebbe mortificante per l’ottimo lavoro di Lucchese, che è riuscito veramente a portare molti dei concetti base e anche avanzati della programmazione dei siti web a chi di questo argomento conosce poco o niente. Sia perché la scelta deve essere consapevole: il libro di Lucchese non è una scorciatoia ma una scelta ragionata che fa andare nella direzione pragmatica dell’operatività. Non si diventerà webmaster del sito di Apple o di Microsoft, ma almeno si imparerà quel che ci vuole per tirare su un sito web più che decente oppure dialogare alla pari con chi lo deve fare. E per il resto, come si dice, se son rose fioriranno.

