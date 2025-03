Se pensate che iPhone sia caro aspettate di vedere i pieghevoli Apple

Pubblicità

Sentiamo parlare di iPhone pieghevole da svariati anni, inclusi innumerevoli brevetti Apple, ma ora che il dispositivo sembra sempre più reale, cominciano a fioccare le stime di prezzo degli analisti, a partire da Ming Chi Kuo che indica una somma compresa tra 2.000 e 2.500 dollari.

Ma la cifra già sostenuta indicata da Kuo all’inizio di marzo è già vista in qualche modo al rialzo in un report di Barclays, riportato da AppleInsider, firmato dall’analista Tim Long dopo un tour di consultazioni con i costruttori in Asia. Così dai 2.000 dollari di partenza di Kuo il prezzo stimato del primo iPhone pieghevole per Barclay partirà invece da 2.299 dollari.

I confronti con il listino attuale sono impietosi: se confermato sarebbe quasi il doppio di iPhone 16 Pro Max, che in USA parte da 1.199 euro mentre in Italia da 1.239 euro. Con un possibile listino a partire da 2.299 dollari il primo iPhone pieghevole verrebbe a costare quasi quanto il potente e compatto computer professionale Mac Studio, che in Italia parte da 2.549 euro.

Se sul prezzo molto sostenuto gli analisti sembrano ormai già concordare, diverse sono le previsioni circa le vendite. Secondo Kuo infatti il terminale venderà bene se il primo iPhone pieghevole manterrà le aspettative degli utenti. Invece secondo Barclays il prezzo elevato sarà un fattore che limiterà i numeri di vendita.

Infine arrivano ulteriori conferme sulle tempistiche dei primi pieghevoli Apple. Secondo Jeff Pu analista di GF Securities, riportato da MAcRumors, a breve inizierà il processo New Product Introduction siglato NPI, con i primi prototipi per il mese di aprile. La produzione dovrebbe iniziare nella seconda metà di quest’anno, con commercializzazione a fine 2026 oppure a inizio 2027.

Anche secondo Jeff Pu il primo iPhone pieghevole contribuirà a far risalire le vendite di Apple. Ma se iPhone pieghevole partirà da 2.000 o 2.299 dollari, sarà interessante scoprire le stime di prezzo per il dispositivo pieghevole Apple con display da circa 19 pollici, a seconda delle previsioni descritto come una nuova generazione di iPad oppure di Mac, oppure ancora come un mix di entrambi.