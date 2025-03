Con Dreame A2 l’erba del vicino è un mito superato

Pubblicità

Dreame presenta A2, il robot tosaerba con tecnologia OmniSense 2.0 è progettato per prendersi cura del vostro prato. Il dispositivo è proposto ad un prezzo consigliato di 2.799 euro con uno sconto di 200 euro per i primi 14 giorni di lancio, dal 18 al 31 marzo 2025.

Il modello A2, successore del Roboticmower A1 dotato di OmniSense 1.0, utilizza una versione avanzata di questa tecnologia per la navigazione autonoma e il rilevamento degli ostacoli. Il sistema, basato su tecniche di visione artificiale e algoritmi ambientali, consente di definire automaticamente i confini dell’area di lavoro.

Il robot non manca neppure di un sensore LiDAR 3D, grazie al quale ha un raggio di rilevamento fino a 70 metri e un campo visivo di 360° x 59°, che gli permette di operare in giardini fino a 3.000 metri quadri e di generare mappe tridimensionali in tempo reale anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Quanto al sistema di taglio, invece, è provvisto della tecnologia EdgeMaster, che si preoccupa di tagliare anche lungo i bordi grazie a un meccanismo delle lame ch estendere il disco di taglio fino a mantenere una distanza minima di 5 cm dal bordo.

Ovviamente, è possibile controllare il robot anche tramite l’applicazione Dreamehome, così da personalizzare zone di taglio, impostare gli orari e regolare le altezze del taglio stesso, da un minimo di 3 centimetri fino al massimo di 7 centimetri..

Roboticmower A2 è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Dreame, su Amazon e presso negozi di elettronica specializzati, al prezzo di listino di 2799 euro. Durante il periodo promozionale, dal 18 al 31 marzo 2025, è previsto uno sconto di 200 euro.

Le promozioni Dreame riguardano anche altri prodotti, tra cui l’L40 Ultra, proposto al prezzo consigliato di 999 euro, che verrà offerto a 749 euro nello stesso periodo, e l’AirStyle Pro, il nuovo styler 7 in 1, il cui prezzo consigliato di 349 euro scenderà a 279 euro. Trovate la vetrina del produttore direttamente a questo indirizzo.