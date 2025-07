Prime Day, DJI Neo il drone per tutti e tutte le tasche, solo 159,99 ‘

Su Amazon è in sconto il DJI Neo (versione standard), un mini drone leggerissimo con riprese in 4K e modalità automatiche per vlog e social, perfetto anche per ragazzi. Ora costa 159,99€ invece di 199,99€.

Compatto, leggero e conforme alla normativa C0

Con un peso di appena 135 grammi, il DJI Neo rientra nelle categorie A1 e A3 secondo la normativa europea, quindi non richiede patentino per l’uso ricreativo. Può decollare direttamente dal palmo della mano ed è adatto anche ai principianti, grazie a un’interfaccia semplice e modalità di volo intuitive.

Video 4K stabili e tracciamento automatico

Dotato di fotocamera UHD 4K con stabilizzazione elettronica dell’immagine, il DJI Neo registra video fluidi anche in movimento o con vento moderato. La funzione ActiveTrack consente di seguire automaticamente il soggetto inquadrato, mentre le otto modalità QuickShot preconfigurate aiutano a creare clip dinamiche pronte per essere condivise.

Controllo versatile e protezione integrale

È possibile pilotare Neo tramite app mobile, comandi vocali (in inglese o cinese), oppure usando un radiocomando compatibile. Il design include una protezione per eliche integrale per volare in sicurezza sia all’aperto che in ambienti chiusi. La versione standard è completa di batteria, paraeliche e accessori, pronta al volo fin dal primo utilizzo.

Il DJI Neo (versione standard) è attualmente in offerta su Amazon a 159,99€, rispetto al prezzo di listino di 199,99€.