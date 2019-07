Prime Day, il MacBook 12″ Retina a 1099 euro

I Mac sono merce rara nel Prime Day. In realtà solo uno è in offerta speciale è il MacBook 12″ retina con disco da 256Gb e 1,2 Ghz che viene offerto ad un prezzo speciale: solo 1099,99 Euro.

Il MacBook 12″ Retina, lo ricordiamo, è ormai fuori produzione. Ma per chi vuole una soluzione al problema del lavoro in mobilità avendo con sé non un iPad (come Apple sembra voler far capire con la cancellazione dal listino del MacBook 12″ Retina) un vero computer con tastiera e macOS la risposta è in questo dispositivo. Ha dimensioni tali da essere infilato da qualunque parte dimenticandosi di trasportare con sé una macchina capace di fare tutto quel che fare nella quotidianità: scrivere, navigare, creare e gestire fogli di calcolo, vedere un film o giocare. Pesa meno di un chilo ed è spesso nel punto massimo meno di un centimetro e mezzo, ha una lunga autonomia ed ha anche una discreta capacità nel disco fisso. In più ha 8 GB di RAM.

In questo periodo è possibile trovarla con qualche sconto, ma al momento non abbiamo trovato nessun rivenditore autorizzato, quale è Apple, capace di proporla a 1099,99 euro, un ribasso di 400 euro e che percentualmente rappresenta il 29% in meno del listino originale.

