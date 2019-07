Per il Prime Day sconto Adobe: Photography Plan 89,99€, Creative Cloud 499,99€

Per la prima volta quest’anno il Prime Day propone a prezzo scontato la Creative Cloud. In ribasso trovate, in particolare, due pacchetti di larghissimo interesse, il Photography Plan a 89,99 euro e la Creative Cloud Standard a 499,99 euro.

Il Photography Plan è quello che serve per le vostre fotografie. Include le funzioni di modifica e di organizzazione tradizionali con Lightroom Classic , il servizio per la fotografia Adobe Photoshop Lightroom CC (con 20 GB di spazio di archiviazione) per iniziare facilmente a modificare, organizzare, salvare e condividere le tue foto ovunque e Adobe Photoshop CC per trasformare le vostre immagini. Il piano costa per un anno 146 euro, ma con il Prime Day lo pagate solo 89,99 euro.

La Creative Cloud Standard ha bisogno di poche presentazioni. Include praticamente tutta l'offerta Adobe :, tra cui i software desktop Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Premiere Rush, Premiere Pro, After Effects, Dimensions, Acrobat Pro DC, quelli mobili Photoshop Sketch, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Express, Illustrator Draw e i servizi online Adobe Fonts, Portfolio, Behance. Costerebbe 732 euro per un anno, la pagate solo 499,99 euro grazie al Prime Day

È in sconto anche Premiere Rush, una soluzione di montaggio video integrata per desktop e dispositivi mobili che consente di sincronizzare automaticamente tutti i progetti e le modifiche nel cloud, consentendoti di lavorare ovunque e con qualsiasi dispositivo. Ecco alcune delle caratteristiche che contribuiscono a rendere Premiere Rush così speciale. Per un anno costerebbe 146 euro, ma con il Prime Day la pagate 99,99 euro

Gli sconti per questi prodotti vengono applicate direttamente nel carrello. Vi verrà poi inviato un codice di attivazione via mail da usare per gestire il download dal sito Adobe. Ovviamente se al termine di un anno no vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro. Unica accortezza: se vi interessa comprate subito. In altri paesi d’Europa l’offerta è terminata perché il numero di licenze in sconto è limitato.

