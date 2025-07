Prime Day, Ninja MAX PRO la Rolls Royce delle friggitrici a 109 €

È in offerta su Amazon la Ninja MAX PRO Friggitrice ad Aria, utile per cucinare piatti croccanti con meno olio. Il prezzo scende a 109,99€ invece dei 149,99€ di listino.

Design capiente e prestazioni elevate

La Ninja MAX PRO è progettata con uno scomparto singolo da 6,2 litri, in grado di contenere fino a 4 petti di pollo. Lo spazio interno quadrato massimizza la capienza pur mantenendo dimensioni compatte. Il cestello antiaderente e la piastra regolabile sono entrambi lavabili in lavastoviglie, mentre la struttura esterna in nero e rame aggiunge un tocco estetico moderno. La spina è di tipo europeo, compatibile con le prese italiane.

Funzioni integrate e risparmio energetico

La friggitrice include sei modalità di cottura: frittura ad aria, Max Crisp, cottura al forno, arrosto, riscaldamento ed essiccazione. La funzione Max Crisp raggiunge i 240°C e permette di cuocere alimenti surgelati in pochi minuti. Test interni indicano un risparmio energetico fino al 60% rispetto ai forni tradizionali, con una riduzione dei tempi di preparazione fino al 50%. È indicata per famiglie da 1 a 4 persone.

Benefici pratici e uso quotidiano

Grazie alla sua versatilità e alla capacità generosa, la Ninja MAX PRO è adatta a chi cucina spesso piatti diversi, dai contorni alle portate principali. Utilizzando poco o zero olio, consente di preparare pasti con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Il prodotto viene fornito con pinze in silicone e ricettario, facilitando anche chi è alle prime armi con la cottura ad aria.

Prezzo attuale e vantaggio economico

Su Amazon il prezzo della Ninja MAX PRO Friggitrice ad Aria è sceso a 109,99€, rispetto ai 149,99€ di listino, con un risparmio netto di 40€.

