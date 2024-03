Tutte le telecamere e i videocitofoni EZVIZ in sconto alle Offerte di Primavera

Tra le Offerte di Primavera 2024 troviamo anche i prodotti di EZVIZ, azienda da tantissimo tempo nel mercato delle telecamere IP e che di recente si è affacciata anche su altri prodotti nel campo dell’elettronica di consumo: sfruttando le sue capacità nelle tecniche di visione e riconoscimento ha lanciato nuovi prodotti dotati di un sistema di ripresa video, i robot aspirapolvere che abbiamo avuto anche occasione di provare nel nostro sito.

Le telecamere sono comunque il prodotto principale e pure le protagoniste, insieme agli accessori delle offerte primaverili di quest’anno. Telecamere IP per interno ed esterno con collegamento Wi-Fi e in grado di funzionare anche senza il collegamento alla rete grazie alle batterie oppure ai pannelli solari che ne garantiscono la ricarica senza un accesso diretto.

Sono disponibili telecamera a focale fissa ed ampio angolo di ripresa e modelli motorizzati che vi consentono di esplorare l’interno della vostra casa attraverso lo schermo di un smartphone non solo per verificare se entrano intrusi ma per capire come viene utilizzata la vostra casa o quella di un parente, magari anziano, che ha bisogno di assistenza.

Non manca tra gli sconti quello su uno dei prodotti più apprezzati e venduti di EZVIZ: lo spioncino digitale che permette di controllare chi suona alla propria porta anche all’interno di una appartamento in condominio presidiato da un videocitofono generale. E’ utile anche per gestire ingressi a distanza e rispondere quando siete indaffarati direttamente dallo schermo del vostro cellulare.

Ecco tutte le offerte in corso fino al termine dell’evento Amazon. Le abbiamo divise per tipologia e ordinate per prezzo in modo da orientarvi per la migliore scelta.

Nota: gli sconti riportati nella linea in verde sono generalmente indicati rispetto al prezzo di listino mentre nei box viene riportato lo sconto rispetto al prezzo medio degli ultimi giorni.

A 254,99 € invece di 299,99 € | sconto 15% – fino a 25 mar 24

A 135,99 € invece di 163,99 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

A 79,99 € invece di 120,00 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

A 94,99 € invece di 119,99 € | sconto 21% – fino a 25 mar 24

A 49,99 € invece di 89,99 € | sconto 44% – fino a 25 mar 24

A 89,99 € invece di 139,99 € | sconto 36% – fino a 25 mar 24

A 69,99 € invece di 119,99 € | sconto 42% – fino a 25 mar 24

A 129,99 € invece di 199,99 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 93,39 € invece di 149,00 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 109,99 € invece di 119,00 € | sconto 8% – fino a 25 mar 24

A 59,99 € invece di 79,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 75,99 € invece di 99,99 € | sconto 24% – fino a 25 mar 24

A 31,99 € invece di 54,99 € | sconto 42% – fino a 25 mar 24

A 26,99 € invece di 34,99 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

A 33,24 € invece di 34,99 € | sconto 5% – fino a 31 mar 24

A 24,99 € invece di 29,99 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

A 27,99 € invece di 39,99 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 29,99 € invece di 59,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

A 29,99 € invece di 49,99 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

A 49,99 € invece di 128,48 € | sconto 61% – fino a 25 mar 24

A 49,99 € invece di 69,99 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 54,99 € invece di 69,99 € | sconto 21% – fino a 25 mar 24

A 59,99 € invece di 79,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

