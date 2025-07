Prime Day, sconto del 40% sull Idropulitrice Stanley da 110 bar, solo 62,89 €

Amazon sconta oggi la Stanley SXPW14LE Idropulitrice ad Alta Pressione, un modello compatto da 110 bar adatta alla pulizia di superfici esterne e veicoli. Il prezzo passa da 105,70€ a 62,89€.

Pressione da 110 bar e portata fino a 390 litri/ora

La Stanley SXPW14LE offre una pressione massima di 110 bar e una portata fino a 390 litri all’ora, alimentata da un motore da 1,4 kW. È progettata per rimuovere lo sporco da cancellate, panchine, mobili da esterno, biciclette, moto e automobili. Il sistema funziona con acqua fredda fino a 50°C, ed è adatto per un uso domestico frequente ma non professionale.

Accessori inclusi e getto regolabile

Nella confezione sono inclusi una pistola con lancia, un tubo ad alta pressione da 3 metri, una testina a getto rotante per lo sporco ostinato, una testina a getto regolabile e un kit schiumogeno da 0,4 litri. Il filtro integrato sull’ingresso dell’acqua è ispezionabile e protegge l’idropulitrice da impurità o detriti provenienti dalla rete idrica.

Risparmio energetico e funzione autoadescante

Il sistema Total Stop interrompe automaticamente il motore al rilascio della leva, riducendo i consumi e l’usura della macchina. Inoltre, è presente la funzione autoadescante, che consente l’aspirazione dell’acqua anche da serbatoi non collegati alla rete idrica, utile in giardini, campeggi o luoghi senza allaccio diretto.

La Stanley SXPW14LE Idropulitrice ad Alta Pressione è ora disponibile su Amazon a 62,89€, rispetto al prezzo di listino di 105,70€.