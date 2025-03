Anticipo offerte di primavera, irrigazione automatica con Eve Aqua a solo 99€

Pubblicità In occasione dell’anticipo degli sconti di primavera, il dispositivo di irrigazione intelligente Eve Aqua è attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 99 euro, il 33% in meno del suo prezzo ufficiale. Eve Aqua consente di automatizzare l’irrigazione del giardino, trasformando un comune rubinetto esterno in un sistema di irrigazione smart. La recente versione ridisegnata di Eve Aqua presenta un aspetto più elegante, con un corpo grigio siderale e una parte anteriore nera opaca. Il connettore per rubinetto in ottone e la valvola magnetica migliorano la durata, la protezione dalle perdite e garantiscono un funzionamento più silenzioso. Specifiche tecniche principali: Requisiti: iPhone o iPad con l’ultima versione di iOS/iPadOS; per il funzionamento remoto è necessario un HomePod o Apple TV (4a generazione o successiva) come hub domestico.

Gamma operativa: 4°C-50°C (39°F-122°F).

Pressione dell’acqua supportata: Minimo 1 bar (14,5 psi) – Massimo 5 bar (72,5 psi).

Resistenza all’acqua: Certificazione IPX4.

Protezione UV: Sì.

Alimentazione: 2 batterie AA sostituibili.

Connessione wireless: Bluetooth a bassa energia e supporto Thread per una maggiore affidabilità e portata.

Dimensioni: 77 x 95 x 128 mm. La programmazione dell’irrigazione è altamente flessibile, consentendo di impostare fino a sette periodi giornalieri. È possibile sincronizzare l’irrigazione con gli orari di alba e tramonto, ottimizzando l’efficienza e riducendo gli sprechi d’acqua. Il timer integrato permette di impostare la durata dell’irrigazione, garantendo che il rubinetto si chiuda automaticamente al termine del periodo prestabilito, anche in assenza di connessione internet o dispositivi iOS attivi. Eve Aqua è compatibile con la maggior parte dei sistemi di tubi flessibili e distributori d’acqua multicanale, come quelli di Gardena o Kärcher. L’installazione è semplice e non richiede competenze tecniche avanzate. Inoltre, attraverso l’app Eve, è possibile visualizzare statistiche dettagliate sul consumo d’acqua, fornendo dati utili per una gestione consapevole delle risorse idriche. Grazie al supporto Thread, Eve Aqua offre una maggiore affidabilità e portata nella comunicazione con altri dispositivi compatibili. Questa tecnologia mesh networking migliora la stabilità della connessione e riduce la latenza, garantendo un controllo più reattivo e affidabile del sistema di irrigazione. Eve Aqua è in vendita oltre che su Amazon anche su Apple Store dove costa 149,99 €. L’offerta Amazon in occasione dell’anticipo degli sconti di primavera lo porta a 99,99 €

