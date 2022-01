Pro-Ject svela A-1, il giradischi automatico con audio Hi-Fi

Il catalogo Pro-Ject si amplia con l’arrivo del suo primo giradischi completamente automatico A-1 facile da usare e con audio di alta qualità. Fin dalla fondazione nel 1991 Pro-Ject Audio si è posta l’obiettivo di portare il piacere della musica Hi-Fi al maggior numero di persone possibile.

Lo ha sempre fatto concentrando gli sforzi nel progettare e realizzare prodotti con un elevato rapporto qualità/prezzo. Nel 1991 il primo giradischi, Pro-Ject 1, dall’aspetto semplice, affidabile, sostenibile e che suonava bene rispetto al costo. Il fatto che fosse manuale non rappresentava un problema per gli appassionati dell’epoca e contribuiva a mantenere i costi bassi.

Da allora il successo di Pro-Ject è cresciuto notevolmente, con centinaia di giradischi a catalogo, fino ad arrivare ai giorni nostri, nei quali il costruttore può vantare una ampia gamma di prodotti, per ogni gusto e qualsiasi tasca.

Mancava però in gamma un giradischi completamente automatico, che venisse incontro ai numerosi appassionati del vinile in cerca della massima semplicità d’uso. Sembrava per Pro-Ject una strada non perseguibile, perché incompatibile con la filosofia di qualità che il marchio austriaco ha perseguito fino ad oggi, con il debutto del nuovo modello A-1.

Si tratta del primo giradischi completamente automatico ad alte prestazioni del costruttore. Realizzato a mano in Germania da una manifattura tradizionale di meccanica di precisione, non tradisce il marchio e rappresenta il nuovo modello di punta per questa categoria. La tecnologia adottata permette di offrire un suono di alto livello in linea con gli standard Pro-Ject, a un prezzo conveniente, pronto per rivolgersi a un nuovo pubblico.

Pro-Ject A1 offre braccio in alluminio da 8,3”, start e stop automatici pilotati da una meccanica precisa e piatto in metallo smorzato in grado di garantire un basso wow & flutter. Le velocità sono 33 o 45 giri con motore pilotato elettronicamente e naturalmente trazione a cinghia.

La testina a corredo è una Ortofon con guscio in carbonio, mentre il telaio è in legno smorzato con piedini in silicone. A bordo un preamplificatore Phono escludibile, così Pro-Ject A-1 può essere collegato sia a un amplificatore con ingresso giradischi, che a un qualsiasi altro prodotto – speaker compresi – che ne è sprovvisto.

Pro-Ject A-1: disponibilità e prezzi

I prodotti di Pro-Ject sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Il giradischi automatico Pro-Ject A-1, solo nel colore nero, coperchio incluso e sarà disponibile da metà febbraio al prezzo consigliato di 399 €.