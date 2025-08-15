La vera dimensione dell’Africa sulle mappe cambia la prospettiva del continente

Siamo sicuri che l’idea che ci siamo fatti delle dimensioni del continente africano corrisponda alla realtà e che questo sminuisca l’importanza che riveste dal punto di vista geopolitico?

African Union – organizzazione che mira ad accelerare il processo d’integrazione del continente e permettere all’Africa di giocare un ruolo maggiore nell’economia mondiale – appoggia la campagna “Correct the Map” esortando governi e istituzioni globali a non usare le mappe che usano la cosiddetta proiezione di Mercatore, proiezione cartografica proposta nel 1569 dal geografo e cartografo fiammingo Gerardo Mercatore.

Come ogni mappa di proiezione che tenta di rappresentare una superficie curva su un foglio piano, la forma della mappa è una distorsione della reale forma della superficie terrestre. La proiezione di Mercatore esagera le dimensioni delle aree lontane dall’equatore e presenta problemi: la Groenlandia, ad esempio, è rappresentata con un’area equivalente a quella dell’intero territorio dell’Africa.

La campagna “Correct the Map”, lanciata da Africa No Filter e Speak Up Africa, mira a smantellare la secolare bugia cartografica che sulle mappe mostra l’Africa più piccola di quanto in realtà sia.

Distorsioni nel passaggio da 3D a 2D

All’interno dell’immenso spazio fisico del territorio africano potrebbero in realtà entrare gli Stati Uniti, la Cina, l’India, il Giappone, il Messico, gran parte dell’Europa e rimarrebbe ancora grande superficie da riempire. La rappresentazione di Marcatore ha influenzato il modo di percepire il continente africano, determinando il consolidamento di “impressioni” false e una valutazione compromessa della realtà.

L’Africa, lo ricordiamo, ha una superficie di 30.309.495 km2 contro i 10.530.000 dell’Europa o i 9.867.000 degli Stati Uniti. Nonostante vari tentativi di rappresentare meglio il continente sulle mappe, la proiezione di Mercatore rimane quella più diffusa, usata in scuole e mostrate da varie aziende IT.

Nella versione desktop, Google Maps nel 2018 è passato dalla proiezione di Marcatore al globo 3D ma gli utenti che lo desiderano possono ancora passare alle proiezioni di Marcatore, con aree fortemente deformate, quelle tuttora mostrate per default sull’app mobile.

African Union esorta Nazioni Unite e istituzioni varie ad adottare la proiezione Equal Earth (una nuova mappa geografica che riproduce i continenti in modo più accurato) anziché la proiezione di Mercatore, mantenendo le dimensioni relative delle diverse aree terrestri senza sacrificare una presentazione che appaia equilibrata alla vista.

La campagna “Correct the Map” ha lo scopo di rimodellare l’identità dell’Africa sfidando uno dei più grandi equivoci sul continente: l’invito è di diffondere la campagna utilizzando hashtag quali: #CorreggiLaMappa #LeDimensioniContano.