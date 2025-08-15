La nuova Apple TV sarà compatibile con Apple Intelligence

A quasi tre anni dal lancio dell’attuale Apple TV 4K con chip A15 Bionic, Cupertino si prepara a un refresh hardware che, pur senza uscire dalla traccia segnata da anni, potrebbe presentare interessanti scelte tecniche.

L’elemento più stuzzicante in prospettiva, almeno secondo i rumor, è la possibilità che sulla scheda madre finisca il chip A17 Pro, lo stesso che alimenta gli iPhone 15 Pro.

Un salto tecnico importante

Se la voce fosse confermata, con il passaggio da A15 a A17 Pro Apple si garantirebbe in primo luogo un netto miglioramento delle prestazioni. Secondo i benchmark sintetici, si parla di incrementi del 15-30% sia in CPU che in GPU. Non un salto da poco, soprattutto se si considera l’intenzione da parte di Apple di proporre Apple TV come piattaforma da salotto per giochi e streaming ad alta risoluzione.

Ma si deve anche considerare che A17 Pro è il primo chip della serie A a supportare Apple Intelligence.

In pratica, Apple TV sarebbe compatibile con funzioni di cui sono o saranno capaci gli iPhone e tutti gli altri dispositivi Apple. È però difficile immaginare che strumenti di scrittura, la sintesi intelligente delle notifiche o l’analisi visuale abbiano un senso in un contesto da salotto, con una semplice interfaccia a griglia e poche interazioni testuali.

Più plausibile, invece, che Apple stia preparando le basi per introdurre in futuro funzionalità AI su misura per la TV. Ad esempio: la possibilità di cercare una scena di un film descrivendola a parole, una Siri più intuitiva nel cambiare profili o leggere le recensioni di un film, oppure funzioni smart per le famiglie.

Ma per questo tipo di evoluzioni sarà necessario attendere: la nuova Siri, completamente ridisegnata e basata su AI generativa, non è attesa prima della primavera del 2026.

Un aggiornamento per “future-proofing”

Alla luce di tutto ciò, è probabile che il nuovo Apple TV venga posizionato, almeno inizialmente, da Apple come un aggiornamento tecnico.

Il miglioramento delle prestazioni sarà quindi utile per i giochi e per mantenere la piattaforma pronta ai futuri aggiornamenti software, ma difficilmente si assisterà a un cambio di rotta nell’esperienza utente.

Non è da escludere, però, qualche piccola novità a livello di accessori. In molti sperano che il nuovo telecomando riceva finalmente un chip audio integrato, così da poter essere localizzato tramite la rete Dov’è con un segnale acustico.

Quando arriva e cosa aspettarsi

Quando arriva la nuova Apple TV? Non ci sono ancora date ufficiali, ma se Apple dovesse seguire i tempi del modello precedente, il nuovo Apple TV 4K potrebbe essere annunciato nella prima metà del 2025, magari con un aggiornamento proposto sul sito e accompagnato solo da un comunicato stampa, come accaduto in precedenza in occasione di novità minori, o durante un evento dedicato alla linea iPad/Mac primaverile.

Per il prezzo, se Apple manterrà la stessa strategia del passato, è possibile che il nuovo box mantenga un posizionamento simile agli attuali 169 € (Wi-Fi) e 189 € (Wi-Fi + Ethernet e Thread).

Possibile che, a fronte di un prezzo immutato, vengano introdotti tagli di memoria più capienti o la compatibilità con nuovi formati video.