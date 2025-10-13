Puoi localizzare un telefono in 2 passaggi grazie alla funzione di Google

Grazie alla funzione di Google puoi localizzare un telefono in 2 soli passaggi: come funziona e quando torna utile.

Nell’epoca digitale i nostri smartphone rappresentano un vero e proprio archivio di dati personali, fondamentali per la vita quotidiana e il lavoro. Tuttavia, la perdita o il furto di questi dispositivi può generare ansia e preoccupazione.

Per questo motivo Google ha perfezionato e reso ancora più efficiente la funzionalità Trova il mio dispositivo, un servizio gratuito che consente di localizzare rapidamente e in sicurezza uno smartphone, tablet o dispositivo Wear OS smarrito o rubato.

Come funziona e come si attiva Trova il mio dispositivo

Trova il mio dispositivo sfrutta una combinazione di tecnologie, tra cui GPS, reti Wi-Fi e antenne di telefonia mobile, per identificare la posizione esatta del dispositivo in tempo reale. Per utilizzare questa funzione è indispensabile che il dispositivo sia acceso, connesso a internet e che i servizi di localizzazione siano attivi. L’attivazione è semplice e richiede pochi passaggi: dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Google, è necessario scaricare l’app ufficiale dal Google Play Store e abilitare l’opzione all’interno delle impostazioni di sicurezza del proprio dispositivo Android.

Inoltre, è fondamentale consentire l’accesso ai servizi di localizzazione per garantire una localizzazione precisa e tempestiva. Per localizzare il dispositivo, basta accedere dal browser al sito ufficiale di Trova il mio dispositivo o utilizzare l’app da un altro smartphone Android, effettuando il login con lo stesso account Google collegato al dispositivo smarrito. Oltre alla semplice localizzazione, Google ha implementato diverse funzionalità pensate per tutelare la privacy e la sicurezza degli utenti. Tra queste:

Far squillare il dispositivo anche se è in modalità silenziosa, facilitando il ritrovamento nelle vicinanze grazie a un suono a volume massimo che dura fino a cinque minuti.

Bloccare il dispositivo da remoto, visualizzando un messaggio personalizzato e un recapito telefonico sulla schermata di blocco, così da incentivare chi lo trova a restituirlo.

Visualizzare in tempo reale il livello della batteria e lo stato della connessione di rete (Wi-Fi o dati mobili), informazioni preziose per pianificare la ricerca.

Cancellare tutti i dati presenti sul dispositivo da remoto in caso di furto o smarrimento, salvaguardando così le informazioni personali e prevenendo accessi non autorizzati. È importante sottolineare che questa opzione deve essere utilizzata solo come ultima risorsa, poiché dopo la cancellazione non sarà più possibile localizzare il dispositivo.

Trova il mio dispositivo è compatibile con tutti i dispositivi Android con versione 4.0 o superiore, includendo quindi la gran parte degli smartphone e tablet in commercio. Anche gli smartwatch con sistema operativo Wear OS possono essere localizzati tramite questa funzione. Google ha ampliato la compatibilità integrando il supporto ai tracker Bluetooth di marchi come Chipolo, Tile e Pebblebee, che permettono di localizzare non solo dispositivi elettronici ma anche oggetti personali come chiavi o portafogli. Tra i produttori supportati vi sono:

Google Pixel , con funzioni avanzate per i modelli più recenti come il Pixel 8, che consente la localizzazione anche quando il telefono è spento.

Samsung, che supporta il servizio su smartphone e tablet a partire da Android 4.0.

Marchi emergenti e molto diffusi come OnePlus, Oppo e Xiaomi, che offrono piena integrazione con le funzionalità di localizzazione, blocco e cancellazione da remoto.

, che offrono piena integrazione con le funzionalità di localizzazione, blocco e cancellazione da remoto. Alcuni modelli di cuffie di brand come Sony e JBL sono anch’essi compatibili con il servizio, permettendo di ampliar ulteriormente la rete di dispositivi tracciabili.

Queste integrazioni rappresentano un passo avanti significativo nella protezione di smartphone e dispositivi personali, confermando Trova il mio dispositivo come uno strumento essenziale per chiunque desideri mettere al sicuro i propri dati in caso di smarrimento o furto.