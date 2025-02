Qekud 26M208, city bike elettrica in offerta a 615 €

Pubblicità

La bici elettrica Qekud 26M208 attualmente in promozione è un’ottima soluzione per chi cerca un mezzo versatile, capace di affrontare vari terreni con facilità, rinunciando sì alla fatica ma non certo alla comodità.

Pesa intorno ai 30 kg, usa un motore da 250W e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, ottima quindi per chi desidera un supporto elettrico durante il via-vai cittadini ma anche nelle escursioni all’aperto, senza però compromettere il piacere della pedalata.

La batteria offre un’autonomia di 90 km in modalità pedalata assistita e c’è il cambio a 7 velocità per poter adattare facilmente l’impegno fisico alle varie inclinazioni del terreno, passando da percorsi più pianeggianti a tratti più ripidi con rapidità e senza fatica eccessiva.

Le ruote da 26″, dotate di un battistrada da 1,75″, offrono una buona stabilità e aderenza anche su terreni sconnessi o sterrati, e grazie agli ammortizzatori idraulici anteriori le vibrazioni e gli urti vengono ridotti al minimo, garantendo una guida sempre confortevole.

C’è inoltre un faro LED anteriore per una buona visibilità anche nelle ore serali e un portapacchi per trasportare oggetti o borse. Per finire, sul manubrio c’è un display LCD che mostra informazioni in tempo reale riguardo alla velocità, alla distanza percorsa e alla batteria residua.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 615 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.