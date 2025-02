CATL spiega il successo delle auto elettriche cinesi

Pubblicità

Per buona parte del 2024 l’ondata di nuove auto elettriche cinesi è stata prevista come un disastro per Tesla, ma in realtà i più colpiti sono gli storici marchi di auto, inclusi i colossi tedeschi, tutti alle prese con una transizione all’elettrico difficile e costosa: alcune dichiarazioni di un top dirigente di CATL fanno luce sulla situazione attuale e sulle ragioni del successo delle elettriche Made in China.

Durante un intervento alla Conferenza di Davos in Svizzera svoltosi alla fine di gennaio, Pan Jian, Co-CEO di CATL, il più grande costruttore al mondo di batterie per auto, ha spiegato che in Cina il termine EV è spesso confuso e sempre più sostituito da EIV, sigla dalle iniziali di veicoli elettrici intelligenti.

Secondo il dirigente le vendite di veicoli elettrici cinesi stanno aumentando grazie alla «Perfetta combinazione di E Elettrico e I Intelligenza».

Qui di seguito le dichiarazioni di Pan riportate da Business Insider:

«La E abilita la I e ci consente di offrire ai consumatori un’intera serie di nuove funzionalità che semplicemente non erano possibili con un tradizionale motore a combustione interna».

Un portavoce CATL ha poi precisato che la sigla EIV non è ancora ampiamente utilizzata, ma sta guadagnando rapidamente popolarità in Cina. Questo perché gli ultimi modelli già sul mercato o in arrivo puntano sempre più sulla tecnologia, con sistemi di assistenza ADAS, tecnologie di connettività, più funzionalità software fino ad arrivare a Intelligenza Artificiale e guida autonoma.

In sintesi per il dirigente CATL il balzo delle elettriche intelligenti cinesi non è dovuto solamente al prezzo, ma anche alla tecnologia avanzata. Vero che in Cina sono in commercio elettriche super economiche di dubbia qualità, ma salendo di prezzo si trovano concorrenti sempre più agguerriti, fino ad arrivare a modelli competitivi rispetto alle elettriche dei marchi storici.

Nel 2024 Volkswagen, Audi, ma anche Mercedes e Porsche hanno registrano vendite poco brillanti in Cina, sopratutto nelle elettriche. Anche se le dichiarazioni riguardano per lo più il mercato cinese, il più grande al mondo per le elettriche, illustrano il cambio epocale in corso.

Tra gli esempi più celebbri Xiaomi SU7: il debutto del marchio nelle auto è un successo strepitoso, con il sorpasso su Toyota già nel 2024, con un’auto che è stata accolta molto positivamente da pubblico e addetti ai lavori, persino dal CEO di Ford che ne ha comprata una e dichiara di non volersene separare. Per la fotogalleria di Xiaomi SU7 mostrata a Milano a dicembre 2024 rimandiamo a questo articolo.

L’ondata delle elettriche cinesi è ostacolata quasi ovunque dai dazi, ciò nonostante molti dei nomi più importanti stanno valutando di acquistare impianti in Europa e comunque fuori dalla Cina per servire i mercati principali evitando o riducendo i dazi.

