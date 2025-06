Racchetta e lampada antizanzare, il tutto in uno per serate tranquille a 17,13 €

Costa solo 17,13€ su Amazon invece di 21,99€ la racchetta elettrica pieghevole YISSVIC, uno strumento 2 in 1 che funziona sia come scacciamosche tradizionale sia come lampada UV automatica per attirare e neutralizzare gli insetti. Grazie al design pieghevole, può essere utilizzato in modalità da tavolo senza doverla tenere in mano, utile soprattutto di notte.

Dotata di una griglia elettrica da 4000V, la racchetta YISSVIC offre una superficie di contatto ampia, in grado di eliminare zanzare, mosche e tarme con maggiore efficienza rispetto a modelli con potenza inferiore. Questo la rende adatta per ambienti interni ed esterni come campeggi, giardini o aree barbecue, riducendo la necessità di spray o altri sistemi meno pratici.

Il manico ruotabile ne facilita il trasporto e lo stoccaggio, rendendola adatta anche ai viaggi. Piegata, occupa poco spazio in valigia o nello zaino. Una volta aperta, si trasforma in una lampada antizanzare stabile da appoggiare su superfici piane, mantenendo le mani libere per altre attività.

La batteria integrata da 1800 mAh, superiore rispetto a modelli con batterie da 1200 mAh, garantisce una durata più lunga e si ricarica facilmente tramite porta USB-C, con adattatore, power bank o PC. Un indicatore LED segnala lo stato di carica: utile per evitare di restare senza energia nei momenti meno opportuni.

La rete di protezione a tre strati impedisce il contatto diretto con l’elemento elettrificato, aumentando la sicurezza d’uso anche in presenza di bambini o animali domestici. Una soluzione compatta e versatile per tenere sotto controllo gli insetti in modo semplice e veloce.

La racchetta costerebbe 22 euro ma oggi grazie ad uno sconto la pagate 17,13 euro

