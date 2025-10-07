Festa Prime, range extender TP-LINK, più copertura col Wi-Fi a 14,99 euro

Su Amazon è in offerta TP-Link TL-WA854RE, l’amplificatore Wi-Fi compatto ideale per estendere la copertura della rete domestica per la navigazione in Internet. Il prezzo scende a 14,99€ invece di 21,99€

Copertura estesa e segnale stabile

TP-Link TL-WA854RE estende la copertura di rete Wi-Fi fino a 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz, non certo l’ultima implementazione del Wi-Fi, ma sufficiente per navigazione web, streaming HD e dispositivi smart home. Le due antenne interne garantiscono una connessione stabile e continua, riducendo le zone d’ombra. È compatibile con qualsiasi router Wi-Fi standard e consente di mantenere lo stesso nome di rete (SSID) per un passaggio automatico tra segnali durante lo spostamento in casa.

Installazione immediata con tasto WPS

L’installazione avviene in pochi secondi: basta collegare il dispositivo a una presa di corrente e premere il tasto WPS sul router e sull’amplificatore. L’indicatore LED di segnale guida l’utente nel posizionamento ottimale, suggerendo dove collocarlo per ottenere la miglior copertura possibile. Non è necessario alcun software: la configurazione può essere completata anche tramite browser o app TP-Link Tether, disponibile per iOS e Android.

Design compatto e funzioni di gestione

Con dimensioni ridotte e profilo sottile, TL-WA854RE si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico senza occupare spazio. È dotato di modalità Range Extender e Access Point, utili per creare una nuova rete Wi-Fi o ampliare quella esistente. La gestione remota tramite app consente di modificare impostazioni, riavviare il dispositivo e aggiornare il firmware in modo rapido e intuitivo.

Compatibilità universale e consumi ridotti

L’amplificatore è compatibile con tutti i principali router, modem e access point, inclusi quelli di operatori italiani come TIM, Vodafone e Fastweb. Il consumo energetico è minimo, con un assorbimento inferiore a 3 W. È una soluzione economica ed efficace per migliorare la connessione Wi-Fi in stanze distanti dal router o su più piani dell’abitazione.

A 14,99€ invece di 21,99€, TP-Link TL-WA854RE è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero minimo per chi cerca una connessione stabile, configurazione immediata e compatibilità universale.

