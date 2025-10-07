Festa Prime, tutte le memorie Lexar per fotografi, videomaker e professionisti del digitale

Il marchio Lexar è noto in tutto il mondo per le sue soluzioni dedicate a fotografi, videomaker e a chi lavora ogni giorno con grandi quantità di dati, offre una gamma completa di prodotti che rispondono alle esigenze più diverse: dalle schede SD e microSD ai dischi SSD e alle chiavette USB di ultima generazione.
In questo articolo trovate l’elenco completo di quel che l’azienda sta scontando in queste ore per la Festa delle offerte Prime.
SSD Lexar: potenza e sicurezza per ogni utilizzo
Gli SSD Lexar, sia interni che portatili, sono pensati per garantire velocità e affidabilità nel tempo. I modelli SL100 Professionali, disponibili nelle versioni da 500GB e 1TB, uniscono design elegante e performance di lettura fino a 950 MB/s, perfetti per chi desidera portare sempre con sé i propri progetti. Per l’uso interno su desktop e laptop, l’NQ100 SATA III da 1TB assicura tempi di caricamento rapidissimi fino a 550 MB/s.
Chi cerca invece il massimo delle prestazioni troverà nel Lexar NM790 NVMe PCIe Gen4x4 – disponibile nei tagli da 1TB, 2TB e 4TB – una soluzione ideale per PC, laptop e anche per console come PlayStation 5, con velocità fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura. Il dissipatore integrato mantiene temperature ottimali anche sotto stress.
Schede SD, microSD e CFexpress: memoria affidabile per ogni scatto
Le Lexar SD Card SILVER (da 64GB a 1TB) offrono fino a 205 MB/s in lettura, ideali per fotografi e videomaker che lavorano in 4K. Per chi necessita di una resistenza extra, le Armor Silver PRO UHS-II in acciaio inossidabile – disponibili da 128 e 256 GB – permettono di registrare video 6K con velocità fino a 280 MB/s in lettura.
Non mancano le microSD Lexar GOLD, con velocità fino a 280 MB/s, perfette per droni, action cam e dispositivi di gioco portatili. I professionisti che utilizzano fotocamere Sony troveranno infine nelle CFexpress Serie Silver e Gold (da 80 a 320 GB) la risposta perfetta per video ad altissima risoluzione, con supporto VPG200 e compatibilità totale con le linee Alpha e FX.
SD CARD
Micro SD CARD
CF Express
Chiavette USB Lexar JumpDrive: sicurezza a portata di dito
La linea Lexar JumpDrive Fingerprint F35 PRO, disponibile da 64 a 256 GB, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza grazie al riconoscimento delle impronte digitali. Con velocità fino a 400 MB/s in lettura e 350 MB/s in scrittura, sono la scelta ideale per chi desidera combinare protezione e rapidità nei propri flussi di lavoro.