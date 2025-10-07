Festa Prime, tutte le memorie Lexar per fotografi, videomaker e professionisti del digitale

Il marchio Lexar è noto in tutto il mondo per le sue soluzioni dedicate a fotografi, videomaker e a chi lavora ogni giorno con grandi quantità di dati, offre una gamma completa di prodotti che rispondono alle esigenze più diverse: dalle schede SD e microSD ai dischi SSD e alle chiavette USB di ultima generazione.

In questo articolo trovate l’elenco completo di quel che l’azienda sta scontando in queste ore per la Festa delle offerte Prime.

SSD Lexar: potenza e sicurezza per ogni utilizzo

Gli SSD Lexar, sia interni che portatili, sono pensati per garantire velocità e affidabilità nel tempo. I modelli SL100 Professionali, disponibili nelle versioni da 500GB e 1TB, uniscono design elegante e performance di lettura fino a 950 MB/s, perfetti per chi desidera portare sempre con sé i propri progetti. Per l’uso interno su desktop e laptop, l’NQ100 SATA III da 1TB assicura tempi di caricamento rapidissimi fino a 550 MB/s.

Chi cerca invece il massimo delle prestazioni troverà nel Lexar NM790 NVMe PCIe Gen4x4 – disponibile nei tagli da 1TB, 2TB e 4TB – una soluzione ideale per PC, laptop e anche per console come PlayStation 5, con velocità fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura. Il dissipatore integrato mantiene temperature ottimali anche sotto stress.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Schede SD, microSD e CFexpress: memoria affidabile per ogni scatto

Le Lexar SD Card SILVER (da 64GB a 1TB) offrono fino a 205 MB/s in lettura, ideali per fotografi e videomaker che lavorano in 4K. Per chi necessita di una resistenza extra, le Armor Silver PRO UHS-II in acciaio inossidabile – disponibili da 128 e 256 GB – permettono di registrare video 6K con velocità fino a 280 MB/s in lettura.

Non mancano le microSD Lexar GOLD, con velocità fino a 280 MB/s, perfette per droni, action cam e dispositivi di gioco portatili. I professionisti che utilizzano fotocamere Sony troveranno infine nelle CFexpress Serie Silver e Gold (da 80 a 320 GB) la risposta perfetta per video ad altissima risoluzione, con supporto VPG200 e compatibilità totale con le linee Alpha e FX.

SD CARD

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Micro SD CARD

Sto caricando altre schede...

CF Express

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Chiavette USB Lexar JumpDrive: sicurezza a portata di dito

La linea Lexar JumpDrive Fingerprint F35 PRO, disponibile da 64 a 256 GB, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza grazie al riconoscimento delle impronte digitali. Con velocità fino a 400 MB/s in lettura e 350 MB/s in scrittura, sono la scelta ideale per chi desidera combinare protezione e rapidità nei propri flussi di lavoro.

Chiavette USB JumpDrive

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Accessori

Sto caricando altre schede...