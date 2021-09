Rasoio elettrico Xiaomi Blackstone 3 in sconto a 10,49 euro

Se avete bisogno di un rasoio elettrico per la barba, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sullo Xiaomi Blackstone 3 che, oltre ad essere scontato a metà prezzo, grazie ad un codice perde un ulteriore 69% e viene a costare quasi un settimo di quel che si spenderebbe normalmente.

Si tratta per altro di un rasoio di tutto rispetto, dotato di tre testine rotanti con oscillazione indipendente su quattro direzioni, e di un sistema anti-pizzico in modo tale da non strappare i peli della barba che generalmente possono impigliarsi tra le lame di modelli più economici. La potenza è pari a 5 Watt e al massimo dei giri il rumore generato è di 67 dB, quindi risulta anche piuttosto silenzioso.

Incorpora una batteria che promette fino a 150 minuti di autonomia con una carica di 1,5 ore e, se usato quotidianamente per qualche minuto, raggiunge un’autonomia complessiva di un mese, quindi senza doverlo ricaricare può funzionare ininterrottamente per radersi in campeggio, in montagna e in tutti quei contesti dove potrebbe non essere facilmente reperibile una presa di corrente. Inoltre la batteria si ricarica tramite presa USB-C, quindi è sufficiente un comune caricatore per smartphone.

E’ un rasoio Wet & Dry infatti è certificato IPX7 e si può sia usare sotto la doccia che posizionare sotto il getto dell’acqua corrente per pulire le singole parti e rimuovere così i peli rimossi. E’ costruito in plastica ABS e presenta un taglia basette estraibile all’occorrenza. Misura circa 15,5 x 5 centimetri ed è dotato di una funzione di blocco per prevenire le accensioni accidentali in viaggio o quando si lascia vagare liberamente dentro una borsa.

Come dicevamo in apertura chi intende acquistarlo può approfittare di uno sconto-sullo-sconto rappresentato innanzitutto dal 50% già attivo, che porta il prezzo a 33,77 euro anziché 67,53 euro. In aggiunta inserendo il codice TX3 è possibile risparmiare un ulteriore 69% pagandolo 10,49 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.