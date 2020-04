Razer Seiren X, microfono a condensatore per audio professionale in offerta a 89,99 euro

Se in questi giorni di quarantena gli amici e i colleghi di lavoro fanno fatica a sentire la vostra voce in videoconferenza o durante le lezioni perché il microfono dello smartphone o del PC non è abbastanza performante, approfittate dell’offerta attualmente attiva sul Razer Seirēn X per aggiungere alla vostra strumentazione un dispositivo che vi sarà utile anche dopo la pandemia.

Quello che vi stiamo proponendo è infatti un microfono a condensatore ideato in collaborazione con Sony per essere totalmente integrato con la PlayStation 4 e può essere impiegato con efficacia anche nelle live streaming su YouTube, per registrare musica e in tutte quelle situazioni dove un audio di qualità professionale può fare la differenza.

E’ dotato di pickup di tipo supercardioide, perciò il suono viene registrato su un angolo più stretto: questo elimina il rumore di fondo indesiderato e consente di trasmettere la voce in modo più chiaro e forte per far sì che non vada perso nessun messaggio.

Immaginate poi di usarlo anche durante una partita piuttosto concitata al computer: in quel caso colpi e urti accidentali sono all’ordine del giorno. Qui entra in gioco l’ammortizzatore incorporato, che assorbe le vibrazioni per proteggere lo stream dalle anomalie del suono.

C’è inoltre da dire che generalmente i microfoni professionali producono un suono ottimale a discapito però di un importante ingombro che può diventare un grosso limite in tutte quelle scrivanie dove lo spazio è limitato. Razer Seirēn X è invece un ottimo bilanciamento tra le due cose: offre infatti un’eccellente trasmissione audio pur rimanendo il più discreto possibile.

Ovviamente c’è una presa da 3,5 mm a latenza zero per collegarci le cuffie da usare come monitor durante la registrazione ed è presente un tasto Mute per bloccare temporaneamente l’acquisizione audio, molto utile per prendersi una piccola pausa e mantenere le conversazioni in casa private durante una videoconferenza.

Tra le altre specifiche segnaliamo: alimentazione 5V 100mA, frequenza di campionamento min 44,1kHz / max 48kHz, bit rate: 16bit, capsule condensatore da Ø25mm, risposta in frequenza: 20Hz-20kHz, sensibilità: 17,8mV/Pa (a 1kHz), max SPL: 110dB (THD < 1% a 1kHz), impedenza: ≥ 16Ω, uscita di potenza (RMS): 125mW (a 32Ω), THD: < 0,5% (a 1kHz) e rapporto segnale-rumore: ≥ 85dB.

Compatibile con Windows 7,8, 10 e Mac OS X 10.8 e successive, Razer Seirēn X normalmente costa 110 euro ma, come dicevamo, al momento si può comprare su Amazon per soli 89,99 euro spedizione inclusa, ovvero con uno sconto di 20 euro sul normale prezzo di listino.