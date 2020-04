Apple Music sul web ora è disponibile ovunque e per tutti

La versione di Apple Music sul web, fruibile da qualsiasi browser, non è più una beta. Lanciato lo scorso autunno, il servizio consente – anche ai non abbonati – di ascoltare alcuni brani ed estratti musicali. Per chi è abbonato, la versione di Apple Music sul web del servizio ricalca l’app per iOS, macOS e Android. Mancano alcune funzioni, come ad esempio la possibilità di visualizzare i testi dei brani.

È ovviamente possibile usare il servizio web da Safari (browser fino a poco tempo addietro non supportato invece dal concorrente Spotify). L’aspetto più interessante è ad ogni modo la possibilità di accedere alla piattaforma da qualsiasi browser, anche da Windows, Linux, ChromeOS e così via, senza bisogno di un client nativo. In pratica Apple può ora vantare la disponibilità a 360° del suo servizio.

Tra gli eventi in arrivo, questo weekend Apple Music trasmetterà in diretta streaming “One World: Together At Home”, un programma speciale organizzato in collaborazione con Global Citizen e lʼOrganizzazione Mondiale della Sanità, per sostenere la lotta al COVID-19. Curato in collaborazione con Lady Gaga e trasmesso in tutto il mondo, l’evento includerà apparizioni e performance di un ampio ventaglio di superstar del pop, da Billie Eilish ad Andrea Bocelli, passando per Chris Martin, Elton John, FINNEAS, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, Maluma, Paul McCartney e Stevie Wonder.

Apple spiega che «L’iniziativa aiuterà a indirizzare le donazioni verso organizzazioni umanitarie, banche alimentari e aziende produttrici che combattono la crisi in prima linea, e comprenderà interviste e dibattiti con esperti di salute pubblica». In Italia l’evento sarà visibile a partire dalle 2 di notte di sabato.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple Music ha lanciato un fondo da 50 milioni di dollari per sostenere le etichette discografiche indipendenti in emergenza coronavirus.