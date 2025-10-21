Real Madrid – Juventus si vede su Amazon Prime Vision con dati in realtà aumentata

Amazon Prime Vision è la novità della piattaforma Amazon Prime Video che permette agli appassionati sportivi di guardare gli eventi più rilevanti con statistiche e dati in realtà aumentata, con una interfaccia a schermo che ricorda molto quella di un videogioco. La novità arriva anche in Italia, con il debutto in Real Madrid – Juventus, partita di Champions League in programma per domani, 22 ottobre 2025.

Prime Vision utilizza grafica in realtà aumentata e analisi tattiche in tempo reale per arricchire l’esperienza degli spettatori. Il debutto di questa tecnologia è avvenuto nel Regno Unito durante la partita di Champions League tra Tottenham e Villarreal, offrendo un’alternativa al normale canale televisivo con sovrapposizioni grafiche automatiche.

Come in un videogioco

Prime Vision mostra dati aggiuntivi come i nomi dei giocatori, velocità di corsa e salti, velocità del tiro e probabilità di gol in tempo reale. Gli spettatori possono vedere mappe tattiche che indicano la posizione live di tutti i calciatori in campo, cerchi che ruotano attorno ai giocatori in possesso della palla o liberi per un passaggio e una barra del momentum, che indica quale squadra ha maggiori probabilità di segnare nei prossimi secondi. Statistiche che potrebbero risultare interessanti anche per gli scommettitori.

Questa innovazione si ispira agli elementi grafici usati nei videogiochi di calcio, come EA FC, offrendo a un pubblico più giovane e appassionato di dati e tattiche un modo nuovo di seguire le partite. La tecnologia utilizza dati raccolti da sistemi di telecamere e sensori ottici impiegati anche per tecnologie di tracciamento come il goal line technology.

Un esperimento a lungo termine

Alex Green, direttore internazionale di Prime Video Sport, ha dichiarato che Prime Vision è un esperimento volto a offrire agli appassionati una comprensione più profonda del gioco e a testare nuove funzionalità in base al feedback del pubblico. L’obiettivo a lungo termine è di permettere agli utenti di personalizzare le opzioni grafiche mentre guardano la partita.

Prime Vision è stata lanciata inizialmente negli Stati Uniti nel 2022 per la copertura della NFL, ricevendo anche un Emmy. Ora Amazon sta espandendo il servizio in Germania e Italia, riflettendo una crescente tendenza tra i broadcaster a innovare i contenuti sportivi live per attirare un pubblico giovane.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Prime Vision il link da cui partire è direttamente questo.

