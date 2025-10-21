Recensioni iPad Pro M5, un concentrato di potenza ma non per tutti

Impossibile contare gli anni in cui Apple ha introdotto il migliore iPhone, il migliore iPad e il migliore Mac di sempre e, dalle prime recensioni pubblicate in USA, questo vale anche per iPad Pro M5 presentato il 15 ottobre.

Ma quest’anno grazie alla combinazione del chip Apple M5 e del sistema operativo iPadOS 26 il tablet più bello e potente di Cupertino profuma sempre più come una alternativa al Mac per produttività e compiti gravosi.

Così anche se il design non cambia e lo schermo OLED è lo stesso dell’anno scorso, ma rimane sbalorditivo per praticamente tutti i recensori, la potenza pura si avverte maggiormente nelle operazioni multitasking anche con decine di app e finestre aperte in contemporanea.

“Sembra un laptop superveloce che non rallenta mai, anche quando ho 10 app aperte contemporaneamente, solo perché posso” secondo The Verge. Non saranno molti a farlo ma ora si può fare, salvo alcuni limiti però.

iPad Pro M5 è una potenza per quanto riguarda le prestazioni del processore, nella grafica e anche nell’intelligenza Artificiale, ma alcuni rilevano che mancano ancora app AI e professionali che invece sul Mac ci sono.

Veloce anche nel 5G e Wi-Fi

Anche se fuori rimane tutto uguale, i cambiamenti interni si fanno sentire anche nelle velocità di connessione grazie all’impiego del chip modem Apple C1X e del chip Apple N1 per Wi-Fi e Bluetooth.

Nelle prove il nuovo modello supera iPad Pro M4 dell’anno scorso, a patto però di avere a disposizione connettività e copertura 5G e un router Wi-Fi 7. Ma tutto ciò importa poco o nulla per gli utenti a cui non interessa la connettività cellulare su iPad o non hanno un router Wi-Fi 7.

Al contrario, la maggior parte delle recensioni loda la ricarica rapida che richiede un alimentatore da 60W, come rileva PCMag: permette di arrivare al 50% della batteria in solamente 35 minuti, utile per i rifornimenti al volo.

Nella configurazione hardware bomba di questo dispositivo il dettaglio che forse più stona, come rileva Gizmodo, è la fotocamera posteriore con sensore ancora da 12MP, quindi con foto un po’ piatte e ingrandimenti granulosi come non si vedono più da anni su iPhone.

Voti alti: il giudizio non cambia

I punteggi, che siano in stelle o numeri, sono alti nelle prime recensioni di iPad Pro M5. In ogni caso tenendo presenti design invariato e upgrade interni, oltre al prezzo non certo abbordabile, rendono questo modello indicato per gli utenti professionali.

La potenza erogata da questo tablet supera quanto richiesto dalla maggior parte degli utenti, e anche quanto molti sono disposti a pagare, ma rimane ancora il tablet da battere per gli utenti professionali.

iPad Pro M5 si può preordinare anche tramite Amazon con consegne e disponibilità nei negozi a partire da mercoledì 22 ottobre.

