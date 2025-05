realme Buds Air7 Pro, le cuffie con AI fanno anche da traduttore simultaneo

realme ha appena presentato le sue nuove cuffie wireless stereo contestualmente agli smartphone GT7: le realme Buds Air7 Pro si presentano come un’interessante proposta nella fascia media del mercato delle true wireless stereo (TWS), con l’ambizione di distinguersi grazie all’integrazione con Google Gemini AI, una qualità audio certificata Hi-Res, design premium in alluminio aeronautico e prestazioni avanzate nella cancellazione del rumore. Ecco una panoramica completa basata sugli annunci del 27 Maggio.

Esperienza AI con Gemini: un’esclusiva nel proprio segmento

Le Buds Air7 Pro sono le prime cuffie TWS a supportare Google Gemini AI nella loro fascia di prezzo. Le funzioni chiave includono:

AI Live Translator : interpretazione simultanea in tempo reale tramite microfono.

: interpretazione simultanea in tempo reale tramite microfono. Face to Face Translator : traduzione di conversazioni bidirezionali con output vocale, ideale per viaggi e situazioni multilingue.

: traduzione di conversazioni bidirezionali con output vocale, ideale per viaggi e situazioni multilingue. AI Inquiry: possibilità di porre domande vocali su qualsiasi argomento a Gemini e ricevere risposte immediate.

Le funzionalità citate sipra trasformano gli auricolari in uno strumento utile non solo per l’intrattenimento, ma anche per la produttività e la comunicazione globale.

Qualità audio e caratteristiche acustiche

Sul fronte audio, realme ha puntato in alto:

Driver 11mm + 6mm Dual-DAC: gestione separata delle frequenze per un suono più ampio e dettagliato.

Certificazione Hi-Res Wireless con supporto al codec LHDC 5.0, che consente una trasmissione audio fino a 900 kbps.

Golden Sound: ottimizzazione audio personalizzata tramite test uditivo, per adattare la resa sonora al profilo dell’utente.

Le prime recensioni raccolte da utenti cinesi e internazionali segnalano bassi profondi, alti nitidi e una resa complessiva ben bilanciata per la fascia di prezzo, con un focus particolare sulla chiarezza vocale nei dialoghi e nei contenuti parlati.

Cancellazione del rumore al top del segmento

Le Buds Air7 Pro offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 53dB, tra le più alte del mercato. Il sistema a 6 microfoni gestisce anche la cancellazione del rumore in chiamata tramite AI Deep Call Noise Cancellation, per la massima efficacia anche in ambienti rumorosi.

Costruzione, resistenza e autonomia

Materiali: custodia in alluminio aeronautico spazzolato, un elemento raro per la categoria.

Certificazione IP55: resistenza a polvere e schizzi d’acqua, adatta ad un uso sportivo.

Autonomia: fino a 48 ore di riproduzione combinata con custodia; ricarica completa in 2 ore via USB-C.

Compatibilità e funzionalità extra

Bluetooth 5.4, con supporto a SBC, AAC e LHDC.

Connessione multipoint 2.0: possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente.

Swift Pair con PC e 45ms di latenza ultra-bassa, pensato per gaming mobile.

Controlli tattili personalizzabili tramite app.

Disponibili in quattro colorazioni: Metallic Grey, Glory Beige, Racing Green e Fiery Red, le Buds Air7 Pro

Il prezzo al pubblico nel nostro paese e le offerte di lancio saranno comunicati al termine della presentazione di oggi 27 Maggio, così come le foto dal vivo.