Arriva a Parigi il 27 Maggio il realme G7 flagship killer con tecnologia al graphene

realme non si ferma e amplia anche la sua gamma top con un modello che definisce come “Flagship Killer” dell’anno in corso: tra le caratteristiche un innovativo sistema di raffredamento e autonomia da record. La presentazione ufficiale avverrà il 27 Maggio a Parigi e noi saremo lì a raccontarvela.

Il marchio realme è cresciuto tantissimo nel nostro continente crescendo del 32% nel Q4 grazie ai risultati conseguiti in Europa occidentale e al posizionamento tra i primi 4 brand in europa centrale e orientale. Nella presentazione di MWC 2025 l’azienda ha mostrato i suoi piani di sviluppo che prevedono 10 milioni di unità vendute nel prossimo triennio e il raddoppio dell’utenza globale.

Il lancio del 27 Maggio fa parte di questa strategia con l’ingresso nel mercato di fascia alta in un ambito che può attirare clienti solo con prodotti altamente innovativi: l’introduzione della nuova serie realme GT7 assume un ruolo chiave.

Il modello GT 7 Pro è stato il primo dispositivo dotato di processore Snapdragon 8 Elite, mentre il suo predecessore, il GT 6, lanciato a Milano lo scorso anno, è stato il primo a introdurre la tecnologia Snapdragon 8s Gen 3, con funzioni AI avanzate mentre in generale la serie GT 7 enfatizza il concetto di “potenza che non si ferma mai”.

Come è successo per altri modelli realme comunica attraverso teaser e comunicati stampa le caratteristiche e le novità degli smarphone che sta per introdurre anche in questo caso abbiamo alcune interessanti indicazioni anche dai canali social ufficiali con sigle che raccontano la tecnologia che sarà inclusa nel nuovo modello top della serie GT.

IceSense Design: l’innovazione del grafene entra nel design degli smartphone

La prima sigla ci spiega che il nuovo modello introdurrà l’innovativo design IceSense Graphene, una soluzione che utilizza il grafene, materiale di laboratorio all’avanguardia con una conducibilità termica 10 volte superiore rispetto alle pellicole di grafite convenzionali. Integrato nella cover posteriore e nello schermo dello smartphone, IceSense Graphene consente una dissipazione del calore ultra-efficiente a 360°, assicurando prestazioni da top di gamma anche in condizioni di carico elevato.

Oltre alla potenza, il sistema Skin-Touch Temperature Control si adatta alle condizioni dell’ambiente, mantenendo le superfici dello smartphone fresche durante calore particolarmente intenso o calde con il freddo garantendo comfort al tatto costante nel corso dell’anno, proprio come se lo smartphone fosse un’estensione naturale della pelle.

Il realme GT 7 top di gamma sarà disponibile con due finiture uniche: IceSense Blue e IceSense Black, entrambe in grado di offrire un’esperienza tattile antislittamento.

Il nuovo GT 7 è destinato a sorprendere gli utenti e il settore in ambiti chiave quali le prestazioni, durata della batteria (alcune immagini ufficiali mostrano una capacità di 10.000 mAh), design e imaging e rappresenta, secondo realme, una svolta significativa per il brand, che mira ora a superare i limiti dell’integrazione delle prestazioni dei flagship e della tecnologia AI.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito italiano di realme.