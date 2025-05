Gli spot Qualcomm Snapdragon X sono uno sfottò a Intel

Ricorda il tono canzonatorio delle pubblicità Mac contro PC, solo che questa volta è Qualcomm a prendere in giro i portatili Windows con Intel rispetto ai modelli che funzionano con Snapdragon X. Tre divertenti spot pubblicati su YouTube mostrano sportivi, soldati, persino sposi e amministratori delegati promettere impegni, ma sempre e solamente al 55% delle proprie possibilità.

Naturalmente la percentuale non è scelta a caso, perché si riferisce al funzionamento con prestazioni al 55% di alcuni modelli di PC Windows con chip Intel, quando il portatile è scollegato dalla rete elettrica.

Anche quando Intel non è citata espressamente, come nel primo spot, i riferimenti non lasciano alcun dubbio. La voce a commento pronuncia infatti «Here’s a little intel on what’s really inside», traducibile con «Ecco un po’ di informazioni su cosa c’è veramente dentro», gioco di parole e canzonatura del celebre motto di marketing Intel Inside.

Osservando meglio sullo schermo del PC a confronto, il chip mostra la scritta You Know Who, tu sai chi. Il confronto è impietoso: i portatili con Qualcomm Snapdragon X funzionano sempre al 100% delle prestazioni con autonomia che arriva a più giorni, mentre i notebook Intel che quasi dimezzano le prestazioni rimangono indietro.

Naturalmente Qualcomm ha selezionato il caso limite perché i più recenti chip intel per portatili offrono prestazioni e autonomia superiori rispetto ai modelli precedenti.

Particolarmente divertenti le scene in cui ai membri di una squadra sportiva, a dipendenti e soldati e persino agli sposi davanti all’altare viene richiesto un impegno pari al 55% delle loro capacità.

Invece il terzo spot mostra cosa succederebbe in ufficio se la produttività venisse dimezzata per tutti e tutto, vestiti e ascensore inclusi. Il motto finale è identico nei tre spot “ Le massime prestazioni che meriti».

I portatili ARM con Snapdragon X sono proposti dai principali marchi di PC Windows, diversi modelli sono disponibili spesso in sconto anche su Amazon.

Per le notizie sui PC Windows si parte da questa pagina di macitynet.