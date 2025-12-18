Facebook Twitter Youtube

realme GT 8 Pro e stampa 3D: il concorso che trasforma lo smartphone in un progetto creativo

Di Settimio Perlini
realme GT 8 Pro e stampa 3D: il concorso che trasforma lo smartphone in un progetto creativo - macitynet.it
Con il concorso dedicato alla personalizzazione di realme GT 8 Pro, vi trovate davanti a qualcosa che va oltre la semplice iniziativa promozionale. È un esperimento interessante che incrocia tecnologia mobile, design e cultura maker, temi che su Macitynet abbiamo già approfondito nella recensione completa di GT 8 Pro, mettendo in evidenza come questo smartphone punti non solo sulla scheda tecnica ma anche su un’idea diversa di prodotto personale.

Il punto di partenza è chiaro: realme GT 8 Pro è uno smartphone di fascia alta, con piattaforma Snapdragon 8 Gen 5 Elite, display LTPO di qualità elevata, fotocamera Sony pensata anche per la street photography e una batteria molto generosa con ricarica ultra rapida. Tuttavia, come avete letto nella nostra analisi su macitynet.it, uno dei maggiori tratti distintivi è il retro modulare, progettato per essere cambiato, reinterpretato e persino reinventato dagli utenti.

Recensione Smartphone Realme GT 8 Pro, il top di gamma che fotografa come con una Ricoh GR - macitynet.it
Alcune delle cover che abbiamo stampato per GT8 Pro: una aggiunge un anello magsafe!

Il concorso nasce proprio da questa filosofia. realme ha deciso di rendere disponibili gli archivi open source dei pannelli posteriori e del modulo fotocamera intercambiabile, invitandovi a modificarli, personalizzarli e stamparli in 3D. Non si tratta solo di scegliere un colore o una cover, ma di intervenire direttamente sulla forma e sull’estetica del dispositivo, trasformandolo in un oggetto che racconta qualcosa di voi.

realme GT 8 Pro e stampa 3D: il concorso che trasforma lo smartphone in un progetto creativo - macitynet.it

La collaborazione e i premi Bambu Lab

In questo contesto entra in gioco Bambu Lab, un nome ben noto a chi si occupa di stampa 3D. Bambu Lab è un’azienda specializzata in stampanti 3D avanzate ma accessibili, pensate sia per maker esperti sia per creativi che vogliono avvicinarsi a questo mondo senza complicazioni tecniche eccessive. Attraverso la piattaforma MakerWorld, Bambu Lab ospita i file del concorso, creando un punto di incontro tra marchi tecnologici e comunità di designer, progettisti e appassionati di manifattura digitale.

Recensione Smartphone Realme GT 8 Pro, il top di gamma che fotografa come con una Ricoh GR - macitynet.it
La marea di cover personalizzate già disponibili sul sito di Bambu Lab

L’aspetto interessante, come sottolineato anche nella recensione di Macitynet e nei test che abbiamo fatto direttamente con la nostra A1 mini, è che questa apertura non è fine a sé stessa. La personalizzazione diventa funzionale, concreta e replicabile, un’estensione naturale del prodotto. Per chi ama progettare, sperimentare o semplicemente dare forma alle proprie idee, il concorso rappresenta un’occasione reale per mettere mano a un oggetto di uso quotidiano e  reinterpretarlo.

Non è solo una gara creativa, ma un segnale di come il design degli smartphone possa evolvere. Se siete maker, designer o curiosi della stampa 3D, la personalizzazione di GT 8 Pro diventa un punto di contatto tra tecnologia e creatività.

realme GT 8 Pro e stampa 3D: il concorso che trasforma lo smartphone in un progetto creativo - macitynet.it

La presentazione dei modelli scade a breve: MakerWorld sceglierà 19 vincitori e li annuncerà il 26 Dicembre: in palio sia GT8 Pro che premi Bambu Lab.

Consultate questa pagina per scaricare i modelli, partecipare e nei prossimi giorni per controllare chi sono i vincitori del concorso e quali i loro progetti.

Boom di abbandoni, Gmail perde terreno: le piattaforme che promettono libertà digitale

