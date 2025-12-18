iOS 26, iPhone lento dopo l’aggiornamento: come risolvere

Aggiornare l’iPhone a una nuova versione di iOS porta sempre qualche miglioramento, ma può anche introdurre piccoli rallentamenti anche solo temporaneamente. Diversi utenti che hanno installato iOS 26 o hanno appena configurato un nuovo iPhone 17/Pro/Max/Air segnalano problemi come lag, micro-blocchi delle app e prestazioni instabili.
In questa guida vi suggeriamo tutte le soluzioni per riportare il vostro iPhone alla massima velocità. Le indicazioni valgono anche per gli iPad aggiornati a iPadOS 26.
- 1 Aspettate qualche giorno dopo l’aggiornamento
- 2 Aggiornate alla versione più recente di iOS 26
- 3 Disattivate le modalità di risparmio energetico
- 4 Verificate la connessione a Internet
- 5 Aggiornate tutte le app
- 6 Evitate il surriscaldamento
- 7 Chiudete e riaprite le app problematiche
- 8 Riavviate l’iPhone
- 9 Liberate spazio di archiviazione
- 10 Disattivate Apple Intelligence (temporaneamente)
- 11 Controllate lo stato della batteria
- 12 Altre guide
Aspettate qualche giorno dopo l’aggiornamento
Ogni volta che aggiornate i vostri dispositivi, il sistema operativo deve indicizzare nuovamente foto, file, app e contenuti interni. Questo significa che durante queste operazioni è normale che la batteria duri meno del solito o che le app impieghino molto più tempo per caricarsi. Anche piccoli lag nell’interfaccia sono piuttosto comuni.
Non c’è da sorprendersi quindi se un iPhone appena aggiornato risulta meno scattante del solito, perciò la prima cosa da fare è attendere qualche giorno. Se poi questi rallentamenti persistono, allora passate alle soluzioni qui sotto.
Aggiornate alla versione più recente di iOS 26
Spesso le prime versioni includono bug che vengono corretti rapidamente da Apple. Datosi che siamo già due versioni avanti rispetto alla prima di iOS 26, procedete subito con l’installazione di iOS 26.2 perché nella maggior parte dei casi basta questo per ritrovarsi tra le mani un iPhone nuovamente scattante.
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Generali;
- selezionate la scheda Aggiornamento software;
- scaricate e installate l’ultima versione disponibile.
Disattivate le modalità di risparmio energetico
Con iOS 26 Apple ha introdotto Alimentazione adattiva, una nuova modalità che sui nuovi iPhone 17 e iPhone Air è persino attiva per impostazione predefinita.
Sia questa che il classico risparmio energetico possono rallentare il processore e le animazioni nell’intento di allungare l’autonomia. Perciò se notate un calo evidente delle prestazioni:
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Batteria;
- selezionate la scheda Modalità energetica;
- spegnete gli interruttori alle voci Alimentazione adattiva e Risparmio energetico.
Verificate la connessione a Internet
Molte app ormai dipendono da Internet per poter funzionare correttamente; di conseguenza una connessione lenta o instabile può far sembrare che ad essere lento sia il telefono.
Provate quindi a cambiare rete Wi-Fi o verificate la copertura mobile testando la velocità della rete e la potenza del segnale prima di imputare il problema al sistema.
Aggiornate tutte le app
Le app non ottimizzate con la versione del sistema operativo in uso possono causare blocchi e comportamenti strani, e ogni qual volta si passa da una versione di iOS all’altra questa problematica si ripresenta sistematicamente.
Aggiornando tutte le applicazioni ci si accerta di usare la versione più compatibile col proprio sistema operativo.
- aprite l’App Store;
- cliccate sul vostro profilo (in alto a destra);
- scorrete in basso e nella sezione
Aggiornamenti disponibiliinstallate tutti quelli presenti cliccando su Aggiorna tutto.
Evitate il surriscaldamento
Se l’iPhone è troppo caldo o troppo freddo, iOS riduce automaticamente le prestazioni per proteggere la batteria.
La temperatura ideale d’uso per iPhone e iPad è 0°C – 35°C: spostate il dispositivo in un ambiente più temperato e attendete qualche minuto.
Chiudete e riaprite le app problematiche
Se solo alcune app si bloccano, aprite il multitasking e chiudetele con uno swipe verso l’alto. Poi riapritele da zero.
Riavviate l’iPhone
Un semplice riavvio può eliminare glitch temporanei del sistema. Se non spegnete l’iPhone da settimane, questa operazione può fare la differenza.
Se non sapete come fare, trovate le istruzioni qui per ogni modello di iPhone e iPad.
Liberate spazio di archiviazione
Quando lo spazio libero scende sotto 1 GB, iOS può rallentare sensibilmente. Perciò fate così:
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Generali;
- selezionate il pannello Spazio su iPhone.
In questa sezione eliminate foto e video pesanti, app inutilizzate, file scaricati e non più utili, podcast e musica offline che avete già ascoltato e che non vi servono più.
Dopo aver liberato spazio, riavviate il dispositivo.
Disattivate Apple Intelligence (temporaneamente)
Alcuni utenti hanno notato miglioramenti disattivando Apple Intelligence, perciò può valere la pena fare questo tentativo se tutti gli altri non hanno sortito alcun effetto.
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Apple Intelligence e Siri;
- spegnete l’interruttore per Apple Intelligence.
Potrete sempre riattivarla in seguito se Apple corregge eventuali bug.
Controllate lo stato della batteria
Una batteria degradata può impedire all’iPhone di raggiungere le massime prestazioni. Controllatela così:
-
- aprite l’app Impostazioni;
- cliccate su Batteria;
- scorrete in basso e cliccate su Stato e carica della batteria.
Se la capacità è molto bassa (sotto 80%), valutate una sostituzione.
Altre guide
Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.
Ecco quelli dedicati ad iOS 26.
