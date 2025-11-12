realme GT 8 Pro: arriva in Italia il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 5 e realme UI 7.0

Il 2 dicembre prossimo venturo realme lancerà ufficialmente in Italia il suo nuovo smartphone di fascia alta, GT 8 Pro, dispositivo che inaugura una nuova fase per il marchio nel segmento degli smartphone top di gamma. Il modello introduce il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria da 7000 mAh, un display 2K a 144Hz e la nuova interfaccia realme UI 7.0, basata su Android 16 oltre a una dotazione di fotocamere di alto livello con cover personalizzabili ed una esperienza d’uso che si rifa ad un marchi iconico della fotografia tradizionale.

L’obiettivo dichiarato è migliorare le prestazioni, l’efficienza e l’esperienza d’uso, integrando funzioni di intelligenza artificiale in modo più sistematico rispetto alle generazioni precedenti.

Hardware e prestazioni

Il cuore del dispositivo è il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, costruito con processo produttivo TSMC a 3 nm (N3P)e dotato di architettura octa-core (2+6) con frequenza massima di 4,6 GHz. realme dichiara di aver ottimizzato il sistema per ottenere un bilanciamento tra velocità di elaborazione e consumo energetico, con un’attenzione particolare alla gestione termica.

Il GT 8 Pro aggiunge inoltre il chip proprietario Hyper Vision+ AI e il sistema di ottimizzazione GT BOOST 3.0, che collaborano per mantenere la stabilità del frame rate nei giochi più impegnativi e per ridurre i tempi di caricamento. Durante i test interni, l’azienda afferma che il dispositivo può sostenere sessioni di gioco prolungate su titoli come PUBG e Genshin Impact senza cali di prestazioni.

Un ampio sistema di raffreddamento a vapore da 7000 mm² è stato progettato per dissipare il calore in modo più efficiente e garantire prestazioni costanti anche in uso intensivo.

Batteria e ricarica

Uno degli elementi più distintivi del nuovo modello è la batteria da 7000 mAh, abbinata a una ricarica cablata Ultra Charge da 120W e a una ricarica wireless da 50W.

Secondo i test condotti da realme, l’autonomia può superare le 21 ore di riproduzione video continua su YouTube, mentre la ricarica completa avviene in tempi sensibilmente ridotti rispetto alla media della categoria.

Queste caratteristiche collocano il GT 8 Pro tra i dispositivi con le migliori prestazioni energetiche della gamma realme.

Display e audio

Il display da 6,79 pollici con risoluzione 2K utilizza un pannello a 144Hz, con luminosità di picco fino a 7000 nit (HDR) e 2000 nit in uso standard.

L’obiettivo è garantire una buona leggibilità anche in esterni e un’elevata fluidità nella riproduzione dei contenuti.

Il comparto multimediale è completato da altoparlanti stereo con supporto a effetti spaziali e da un motore aptico Ultra Haptic che offre un feedback tattile più preciso, pensato in particolare per il gaming e la navigazione.

Software: realme UI 7.0 su base Android 16

Con GT 8 Pro debutta anche realme UI 7.0, evoluzione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda. Il sistema, costruito su Android 16, introduce un nuovo linguaggio visivo chiamato Light Glass Design, caratterizzato da elementi traslucidi e una maggiore coerenza grafica.

Le Ice Cube Icons assumono un aspetto più tridimensionale, mentre il Misty Glass Control Center adotta un effetto satinato per migliorare leggibilità e contrasto. La Breathing Dock ridisegna la barra inferiore, con l’intento di rendere l’interfaccia più ordinata e intuitiva.

Personalizzazione e accessibilità

Tra le novità di realme UI 7.0, spicca il Flux Theme 2.0, che amplia le possibilità di personalizzazione. Gli utenti possono regolare dimensioni e colori delle icone, impostare sfondi video dinamici e Always-On Display panoramici.

Le animazioni del sensore d’impronta e della schermata di blocco sono ora configurabili, mentre il Flux Desktop consente di modificare la disposizione e l’aspetto dei widget, offrendo un controllo più ampio sull’ambiente visivo del sistema. Della personalizzazione esterna e delle potenzialità del reparto fotografico vi riferiremo nei prossimi giorni.

Funzionalità AI e integrazione con altri dispositivi

L’intelligenza artificiale assume un ruolo più integrato rispetto alle versioni precedenti dell’interfaccia.

Tra le nuove funzioni:

AI Notify Brief raccoglie e sintetizza automaticamente le notifiche non urgenti, mostrando un riepilogo periodico.

raccoglie e sintetizza automaticamente le notifiche non urgenti, mostrando un riepilogo periodico. AI Framing Master aiuta nella composizione fotografica, suggerendo inquadrature e punti focali ottimali.

aiuta nella composizione fotografica, suggerendo inquadrature e punti focali ottimali. AI Gaming Coach analizza i comportamenti di gioco e propone impostazioni adattive per ottimizzare prestazioni e consumo energetico.

Una novità rilevante è la compatibilità con iPhone e Apple Watch, resa possibile da iPhone e Apple Watch Connect: gli utenti potranno ricevere notifiche, messaggi e sincronizzare dati sulla salute direttamente sui dispositivi realme.

Efficienza e multitasking

Sul fronte delle prestazioni generali, realme UI 7.0 introduce miglioramenti misurabili:

il Flux Engine promette una maggiore reattività del 15%, una velocità operativa superiore del 22% e una fluidità delle app incrementata del 29%.

La Multi-task Sidebar consente di accedere rapidamente a strumenti e applicazioni senza cambiare schermata, mentre le Seamless Animations riducono la latenza visiva durante il passaggio tra app e menù.

L’obiettivo dichiarato è garantire una gestione più efficiente delle risorse e un multitasking realmente privo di rallentamenti.

Posizionamento e filosofia di prodotto

Con il GT 8 Pro, realme consolida la sua presenza nel mercato dei flagship, mantenendo una strategia orientata a prestazioni elevate e design curato a un prezzo competitivo.

Il marchio punta a raggiungere un pubblico giovane e tecnologicamente consapevole, offrendo un dispositivo che combina potenza, autonomia e un’interfaccia ricca di funzioni intelligenti, ma senza eccessi stilistici o complessità non necessarie.

La disponibilità di realme UI 7.0 è prevista in prima istanza per GT 8 Pro, mentre altri modelli, come il GT 7 Pro, riceveranno l’aggiornamento a partire da novembre.

Il realme GT 8 Pro rappresenta un passo avanti per il marchio nel segmento premium.

Il dispositivo unisce un hardware di fascia alta, un software aggiornato e ottimizzato, e un approccio più maturo all’intelligenza artificiale.

Il lancio italiano del 2 dicembre a Milano segnerà l’arrivo ufficiale di uno smartphone progettato per offrire prestazioni solide e un’esperienza d’uso equilibrata, destinata a chi cerca un top di gamma completo.