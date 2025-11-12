L’app Wheelo rende più facile e connessa la vita dei motociclisti

Wheelo è una startup italiana nata nel 2024 con l’obiettivo di rendere la vita dei motociclisti più semplice, sicura e connessa: l’app, disponibile per iPhone e Android, integra in un’unica piattaforma localizzazione GPS con antifurto, itinerari, manutenzione e navigazione per soli motociclisti.

L’app è pensata per chi usa la moto ogni giorno, non solo per passione, ma per vivere la strada in modo più semplice e sicuro. È possibile pianificare itinerari personalizzati, con oltre 2.000 punti di interesse tra ristoranti, alloggi e strade panoramiche selezionate per i bikers.

Oltre alla pianificazione, l’app consente di tenere sotto controllo la manutenzione della moto e di utilizzare un navigatore intelligente che avvisa in tempo reale della presenza di curve pericolose e punti di interesse.

Wheelo include anche una sezione dedicata alla community, pensata per mettere in contatto motociclisti e motoclub. Da qui è possibile organizzare giri di gruppo, eventi e uscite, gestendo tutto direttamente dall’app.

Ecosistema digitale

“Wheelo nasce dal desiderio di portare nel mondo delle due ruote la stessa innovazione che negli ultimi anni ha trasformato altri settori,” spiega Lorenzo Mastrantoni, marketing manager di Wheelo. “Abbiamo voluto creare un ecosistema digitale che accompagni i motociclisti in ogni fase del viaggio, dalla pianificazione, alla navigazione fino alla geolocalizzazione e antifurto”.

Gli sviluppatori riferiscono di “oltre 40.000 utenti registrati nei primi mesi di attività”, elemento che sta permettendo all’app di consolidare la propria presenza sul mercato italiano e guardare all’espansione internazionale.

L’ultimo passo è stato lo sviluppo di Wheelo Copilot, un dispositivo IoT che collega la moto direttamente all’app. Il sistema offre tracciamento GPS in tempo reale e notifiche intelligenti in caso di movimento o tentativi di furto, garantendo un controllo costante del mezzo anche a distanza.

Fondata da un team di motociclisti imprenditori appassionati e supportata da un gruppo di oltre dieci professionisti tra sviluppatori, designer e marketer, Wheelo si distingue per l’unione tra innovazione tecnologica e conoscenza del mondo motociclistico.

L’app Wheelo è disponibile per iPhone da questa pagina di App Store e anche per dispositivi Android su Google Play Store.

