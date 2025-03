I migliori smartphone Realme in sconto nelle Offerte Primavera

Pubblicità

Sono partite le Offerte Primavera di Amazon e Realme è tra le aziende che vi partecipano proponendo una serie di importanti sconti sui suoi migliori smartphone, con sconti che arrivano fino a 250 €.

Per esempio il realme 14 Pro+ e il realme GT 6 nella versione 8+256 GB sono scontati a 399,99 € mentre il realme GT 7 Pro nella variante 12+256 GB si compra per 749,99 €, e in tutti e tre i casi si riceve in omaggio il caricatore da 120 Watt per beneficiare della ricarica ultra-rapida.

Una breve panoramica

La serie 14 Pro è stata annunciata a Febbraio, capitanata dal 14 Pro+ che è anche il primo al mondo a cambiare colore con il freddo.

Tra le altre caratteristiche di punta troviamo:

fotocamera da 50 MP con sensore Sony IMX896 OIS;

da 50 MP con sensore Sony IMX896 OIS; obiettivo periscopico con sensore Sony IMX882 da 1/2″ che offre un SuperZoom 120x;

con sensore Sony IMX882 da 1/2″ che offre un SuperZoom 120x; processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G;

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G; batteria da 6.000 mAh;

da 6.000 mAh; schermo AMOLED quadricurvo da 1,5K senza cornice;

AMOLED quadricurvo da 1,5K senza cornice; certificazione IP69.

Ricordiamo infine che il realme GT 7 Pro si distingue per il processore Snapdragon 8 Elite e le funzioni AI, mentre il realme GT 6 usa il processore Snapdragon 8s Gen 3, tra i migliori del momento per multitasking e gaming.

La promozione

Le offerte resteranno valide fino al 31 Marzo salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Serie GT

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Serie Pro

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Serie C

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Serie Note

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Cuffie e alimentatori

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Di più

Tutte le Offerte di Primavera sono raccolte in questa pagina;

Per le offerte lampo iscriviti ai nostri due canali Telegram dedicati alla Tecnologia e a tutto-il-resto;

Gli sconti TOP sono a rotazione nel banner in alto, con specialità Apple;

Maggiori informazioni qui sotto.