iOS 19 Solarium è il nome in codice del design previsto per l’UI, altri dettagli

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali con l’aggiornamento a iOS 19 vedremo sostanziali modifiche alla UI (interfaccia utente) di iOS; sono circolati mockup creati ad hoc sulla base di (presunte) informazioni raccoltea Cupertino e persino delle app clip (mini app che possono essere avviate da Safari, Mappe o Messaggi senza bisogno di scaricare nulla) che permettono già ora di avere un assaggio di quella che dovrebbe la UI del futuro iOS.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ribadisce che i mockup circolati non sono rappresentativi di quello che vedremo a giugno alla WWDC (conferenza sviluppatori durante la quale dovrebbe essere presentata la prima beta di iOS 19) e riferisce che internamente Apple fa riferimento al progetto di una UI rinnovata per iOS con il nome “Solarium” (denominazione che farebbe riferimento agli impianti con cabine per l’abbronzatura o che curano i pazienti con l’aiuto del sole).

Secondo Gurman i mockup visti finora potrebbero essere riproduzioni che derivano dai primi esperimenti di molti mesi addietro sulla UI di iOS 19, frutto di indiscrezione di qualche dipendente che non ha accesso a tutto campo alle modifiche in arrivo (Apple consente ad alcuni dipendenti di testare internamente versioni interne di iOS e può anche distribuire queste ultime disattivando quella che sarà la futura interfaccia).

Relativamente ad alcune immagini circolate sono emerse diverse perplessità riguardo la coerenza dei dettagli. Se queste – presunte – modifiche arriveranno (un passaggio obbligato secondo alcuni osservatori), lo vedremo alla WWDC di giugno che si terrà online dal 9 al 13 giugno 2025 e che, come sempre, punterà i riflettori sulle ultime innovazioni nell’ambito del software Apple. Basta solo avere qualche mese di pazienza…

