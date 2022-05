Recensione AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, il repeater con WiFi 6

Esistono numerosi repeater WiFi ma questo prodotto di AVM che abbiamo avuto modo di provare si caratterizza per il supporto allo standard Wi-Fi 6 nelle bande a 2,4 GHz e 5 GHz in cui canali wireless con ampiezza di 160 MHz permettono di raggiungere velocità fino a 2.400 Mbit/s e il supporto al Wi-Fi Mesh (semplificando, i prodotti compatibili permettono di creare una rete particolarmente potente).

Il Wi-Fi 6 connette ogni dispositivo alla rete locale nel modo migliore e garantisce una connessione più affidabile, soprattutto in contesti dove vengono utilizzati sempre più dispositivi contemporaneamente (smartphone, notebook, altoparlanti smart, TV smart, ecc.). Abbiamo provato di recente due prodotti di AVM con questa tecnologia, il modello top di gamma 7590 AX e il modello 7530 AX che sono di fatto il prodotto base a cui questo Repeater si complementa. Ma attenzione! Potreste già investire in un expander Wi-Fi 6 in previsione di un aggiornamento del vostro router garantendovi le migliori prestazioni per il futuro.

Ma cominciamo dall’inizio:

A cosa serve il RITZ!Repeater

Il FRITZ!Repeater permette di aggiungere in modo semplice e veloce un ulteriore punto di accesso Wi-Fi alla propria rete locale. In questo modo sarà possibile ottenere una ricezione Wi-Fi ottimale e connessioni veloci in Internet e nella rete locale anche al di fuori della portata Wi-Fi del proprio router/modem. Il dispositivo “adotterà” automaticamente in questa situazione i dati di accesso del router wireless e potrà essere utilizzato direttamente da tutti i dispositivi wireless nella rete locale.

Per gli utenti che utilizzano dispositivi FRITZ!Box con FRITZ!OS 7 o più recente, il FRITZ!Repeater viene automaticamente integrato con la configurazione nella rete di FRITZ!Mesh. Il FRITZ!Repeater adotterà in questa situazione tutte le impostazioni Wi-Fi del FRITZ!Box, ad esempio i dati di accesso e l’accesso ospite, e potrà essere utilizzato direttamente da tutti i dispositivi wireless nella rete locale.

Contenuto della confezione

Il dispositivo arriva all’interno di una piccola scatola cubica all’interno del quale troviamo il repeater vero e proprio, un cavo ethernet e la guida rapida. Il dispositivo è di piccole dimensioni (circa 80 x 80 x 37 mm senza spina) da collegare ad una spina elettrica (consuma poco: la potenza assorbita totale massima è di 6,2 Watt, quella media 3,8 Watt).

Sul repeater è presente un tasto “Connect” (di colore rosso) con il quale è possibile stabilire la connessione, connetterlo a una base diversa da quella abituale (pressione del tasto per 6 secondi) o resettarlo (basta tenere premuto il pulsante per 15 secondi). È presente inoltre un LED di stato (fermo quando è stata stabilita la connessione, lampeggiante per indicare problemi di connessione) e una porta LAN utile per la connessione di dispositivi di rete con cavo.

Prima configurazione

La prima configurazione può essere effettuata in vari modi, usando una connessione WiFi oppure un cavo Ethernet (utile se il repeater deve essere utilizzato al di fuori della portata Wi-Fi del router o di un altro ripetitore nella rete locale).

Per la configurazione via WiFi: basta inserire il FRitz!Repeater in una presa di corrente vicino al router, attendere finché il LED lampeggi lentamente ed effettuare la connessione con il tasto Connect/WPS; in alternativa è possibile effettuare la , collegando il repeater con un cavo LAN al computer, aspettando finché il LED Connect non inizi a lampeggiare lentamente: si digita l’indirizzo http://fritz.repeater nel browser e appare l’interfaccia di amministrazione.

Se si desidera effettuare la prima connessione tramite WiFi, basta selezionare la fete “WLAN Network” e indicare come password quella riportata nell’ultima pagina della guida. Noi abbiamo effettuato la prima configurazione tramite EThernet, collegandoci con l’indirizzo 192.168.1.27 è apparsa l’interfaccia di amministrazione. Basta indicare la lingua da usare e la nazione dove ci troviamo. Il dispositivo verrà riavviato e saremo inoltrati automaticamente alla pagina “Panoramica” del Fritz!Repeater.

A questo punto è possibile modificare la password di default (per proteggere le impostazioni) e arrivare finalmente alla pagina di configurazione tipica dei prodotti di questa azienda.

Funzionalità base e avanzate

Dall’interfaccia di amministrazione è possibile ottenere una panoramica del dispositivo, comprese indicazioni relative al consumo di energia (con dettagli sui consumi attuali e la media nelle 24 ore), e indicazione della disponibilità di eventuali aggiornamenti software. Da qui è ovviamente possibile cambiare tipo di accesso (quello consigliato è “Ponte Wi-Fi””; in alternativa, si può usare il “Ponte LAN: in questo tipo di accesso, il FRITZ!Box (o il router) e il ripetitore vengono collegati mediante cavo di rete.

Dalla sezione “Rete” è possibile visualizzare tutti i dispositivi di rete collegati via LAN o Wi-Fi direttamente al FRITZ!Repeater e tutti i prodotti Powerline, funzione utile per avere una panoramica delle connessioni di rete del FRITZ!Box e della rete locale. Si può ovviamente anche modificare in che modo ottenere l’indirizzo IP (automatico o manuale).

La sezione WiFi permette di creare una rete Wi-Fi sia nella banda di frequenza a 2,4 GHz sia in quella a 5 GHz. Il nome della rispettiva rete Wi-Fi si può assegnare a scelta, assegnare nomi diversi per le due bande o disattivare una banda che non si usa. Da questa sezione possiamo scaricare l’immagine di un codice QR da indicare eventualmente a ospiti per semplificare il collegamento da smartphone e tablet (alla lettura del codice, le impostazioni della crittografia del FRITZ!Repeater vengono trasmesse automaticamente al dispositivo mobile).

Non mancano funzioni per impostare il canale radio (adeguando a piacere le impostazioni), e anche visualizzare un grafico che mostra l’utilizzo medio del canale radio (e che parte ne occupa la rete Wi-Fi del FRITZ!Repeater) e l’assegnazione dei canali delle immediate vicinanze (sui canali poco usati è normalmente possibile ottenere velocità di trasmissione migliori), visualizzare altre reti nella zona e relativi indirizzi MAC.

Sul versante sicurezza è possibile stabilire in che modo viene protetta la rete Wi-Fi, il tipo di crittografia da usare, la chiave di rete (quella di default è riportata nell’ultima pagina della guida cartacea), attivare il supporto per connessioni protette dei dispositivi wireless (PMF), consentire o no I ai dispositivi wireless attivi visualizzati di comunicare fra di loro, Ammettere tutti i dispositivi wireless nuovi o limitare l’accesso Wi-Fi ai dispositivi wireless noti.

Un timer permette di disattivare la rete in determinati intervalli (es. dal giorno tot al giorno tot, o dall’ora X all’ora Y). L’accesso ospite permette ad eventuali ospiti di accedere a Internet in modo rapido, semplice e sicuro attraverso la nostra rete Wi-Fi. Altre funzioni consentono di visualizzare i log con gli eventi, attivare servizi push (inviare mail, ad esempio, con avvisi relativi ad aggiornamenti di sistema), scegliere se spegnere o lasciare acceso il LED, ecc.

Conclusioni

È sicuramente uno dei migliori extender in circolazione. Difficile fare un appunto. È perfetto se abbiamo una casa molto grande o con ostacoli e abbiamo la necessità di estendere la portata della rete; rispetto ad altri dispositivi più economici abbiamo il WiFi 6, e funzionalità che gli utenti esigenti apprezzeranno sopratutto nel gestire la banda passante più adeguata ai vari servizi come mi vi abbiamo mostrato nelle nostre recensioni dei router Wi-Fi 6 di AVM (7590 AX e 7530 AX)

L’unico difetto è la scelta del connettore di alimentazione: non c’è una presa passante ed è quindi impossibile usare la presa elettrica per altri scopi: occorre procurarsi una ciabatta anche semplice se si hanno pochi slot di alimentazione a disposizione.

Pro

Piccolo, leggero, poco ingombrante, bello da vedere

Facilissimo da configurare

Garanzia 5 anni

Contro

Assenza di presa passante (impossibile usare la presa elettrica per altri scopi)

Prezzo al Pubblico

Nel momento in cui scriviamo il FRITZ! Repeater 1200 AX è venduto su Amazon a 74,99 euro nella versione con WiFi 6 e a 54,15 euro nella versione con supporto fino al WiFi 5, prezzi assolutamente in linea con la qualità dei prodotti offerti.