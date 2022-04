Quali Mac, iPhone e iPad supportano Wi-Fi 6

Tra i vantaggi della tecnologia Wi-Fi 6 (nota anche come 802.11ax) la possibilità di migliorare notevolmente la velocità del flusso dati nell’ambito della stessa rete, rendendo possibile streaming, gaming e altre tipologie di connessioni, senza compromettere velocità e affidabilità: in questo articolo trovate l’elenco di tutti gli iPhone, iPad e Mac e in generale tutti i dispositivi Apple che supportano di serie Wi-Fi 6.

Il Wi-Fi 6 offre diversi vantaggi, tra i quali un aumento nel del throughput dei dati su più canali (grazie alla maggiore larghezza di banda), permette di prolungare la durate della batteria nei dispositivi (grazie a meccanismi di comunicazione più efficienti tra il router e il dispositivo per quanto riguarda attivazione e disattivazione), una riduzione delle latenze (permettendo al router di gestire grandi quantità di traffico di rete in modo più efficiente), avvicinare le prestazioni delle reti wireless a quelle cablate.

Per sfruttare il Wi-Fi 6 serve ovviamente un router compatibile (la maggior parte dei produttori offre ora router con funzionalità Wi-Fi 6) e dispositivi in grado di sfruttare questa connessione. Sebbene il Wi-Fi 6 sia retrocompatibile con il vecchio 802.11ac (Wi-Fi 5), serve ovviamente un dispositivo compatibile con Wi-Fi 6 per sfruttare appieno le caratteristiche e vantaggi dello standard in questione. Man mano che il Wi-Fi 6 diventerà sempre più lo standard per i prossimi anni, i nuovi dispositivi inizieranno a integrare la tecnologia come specifica di base.

Molti smartphone, tablet e computer di nuova generazione sono compatibili con questo standard wireless. Di seguito vediamo quali sono ad oggi i dispositivi di Apple compatibili con Wi-Fi 6 tra iPhone, iPad e Mac:

Mac

MacBook Air M1 2020

MacBook Pro 13″ M1 2020

MacBook Pro 14″ 2021

MacBook Pro 16″ 2021

iMac 24″ M1 2020

Mac mini M1 2020

Mac Studio 2022

Di tutti i Mac attualmente a listino, solo i Mac mini con CPU Intel 2018 e i Mac Pro 2019 non supportano il Wi-Fi 6.

iPhone

Tutti gli iPhone 11

Tutti gli iPhone 12

Tutti gli iPhone 13

iPhone SE di 2a e 3a generazione (2020 e 2022)

iPad

iPad mini 6

iPad Air 4 et 5

iPad Pro 11″, 12,9″ 2020 e 2021

Tra le macchine attualmente a listino, iPad entry-level (9a generazione) è l’unico limitato al Wi-Fi 5.

Altri dispositivi

Apple TV 4K 2a generazione (2021)

Apple Watch non è compatibile con il Wi-Fi 6 e neanche con Wi-Fi 5. Supporta ovviamente connessioni Wi-Fi con tecnologie precedenti 802.11b/g/n a 2,4 GHz.; stessa cosa per HomePod mini.

