Recensione MJX Bugs 5W, il drone brushless silenzioso e con tre batterie incluse

Macitynet mette alla prova il drone MJX Bugs 5W, adatto a chiunque volesse iniziare a volare senza rinunciare a caratteristiche tecniche di prim’ordine, come il GPS e i motori brushless, peraltro davvero silenziosi. Ecco come si presenta, a chi è adatto, e cosa può, e non può, fare, con tanto di video dimostrativo delle potenzialità della camera 1080p inclusa nel bundle.

Dotazione

Anzitutto la dotazione di servizio. Il drone arriva all’interno di una vera e propria borsa per il trasporto. Questo è già di per sé un elemento apprezzabile, perché evita all’utente l’acquisto di una borsa, che certamente avrebbe avuto un prezzo compreso tra 20 e 30 euro. Peraltro è davvero ben fatta, perché alloggia e protegge perfettamente drone, radio comando, e tutti i cavi e gli accessori inclusi.

Tra questi, ricarica batteria, eliche di ricambio, supporto smartphone per il radiocomando e ben tre batterie. Proprio queste ultime rappresentano un elemento di vantaggio per un pilota, perché estendono il volo di parecchio. Sulla longevità torneremo a breve, ma con tre batterie si supera abbondantemente la mezz’ora complessiva di volo.

Come è fatto

MJX Bugs 5W è un drone di grandezza medio piccola. E’ più piccolo, e soprattutto più basso di un Phantom DJI, ma è più grande rispetto ad un Mavic Air. Ha una forma classica per un drone, è già montato quando viene consegnato a casa, e all’utente non resterà che collegare la fotocamera sul proprio alloggiamento, sotto la pancia del drone, collegare la batteria, e iniziare il volo.

Operazione preliminari

L’unica accortezza prima di spiccare il volo è quella di calibrare la bussola del drone. Pese eseguire la prima calibrazione sarà sufficiente accendere il radiocomando contestualmente alla pressione del tasto lucchetto sul telecomando e, successivamente, inserire la batteria nel drone.

Il quadricottero entrerà subito in modalità calibrazione e, a quel punto, sarà sufficiente ruotare il drone come mostrato nel manuale. Senza la dovuta calibrazione della bussola, il drone non si avvierà. Trattandosi di un drone con motori brushless di buona potenza, il consiglio è quello di accenderlo in zone senza alcun ostacolo, consiglio comunque valido per qualsiasi tipologia di drone, così da essere in regola con il regolamento ENAC.

Caratteristiche

Come già anticipato, MJX Bugs 5W, gode di motori brushless, ed è veramente silenzioso in volo, più di un Mavic Air di DJI. Durante le nostre prove abbiamo immediatamente notato la silenziosità del drone, che praticamente non si sente, anche quando si trova proprio al di sopra della testa del pilota.

E’ piccolo e leggero, e questa caratteristica lo rende assolutamente scattante durante il volo, proprio per via dei potenti motori brushless. Questi permetterebbero anche di alloggiare un gimbal terze parti, e di sostenere il peso di una GoPro: il drone, però, è piuttosto basso, e questo non permetterebbe l’installazione di un gimbal, salvo modifiche al carrello di atterraggio.

MJX Bugs 5W gode di modulo GPS: abbiamo notato che il drone aggancia i satelliti con estrema velocità, e ciò consente al pilota di volate in totale sicurezza, ben sapendo che il velivolo tornerà da solo in casi di emergenza.

Peraltro, il GPS sembra essere ben funzionante: nonostante il fortissimo vento, avendo provato il drone proprio a ridosso del mare, il velivolo rimaneva in hovering stabile, senza spostarsi accidentalmente. Anche il ritorno alla base automatico ha funzionato egregiamente: il drone è atterrato automaticamente a pochissima distanza dal suo punto effettivo di decollo.

Da questo punto di vista, e da quello del GPS, MJX Bugs 5W si è sempre mostrato pronto e reattivo, adatto per iniziare a volare, semplice quanto basta, ma con una dotazione di bordo che non teme davvero rivali.

Peraltro, un vero plauso lo meritano le modalità “Punto di interesse” e “Follow Me”. Queste si attivano immediatamente al semplice tocco della relativa icona sullo schermo. Quanto all’opzione POI, si attiva senza dover impostare il raggio di azione o la velocità: basta un semplice click a schermo e il drone inizierà a ruotare automaticamente attorno ad un punto ben specifico.

Quanto al Follow Me, è sufficiente inquadrarsi con il drone, e cliccare la relativa opzione a schermo. Anche in quest’ultimo caso il drone inizierà a seguire immediatamente al soggetto.

Come mostriamo nel filmato, la modalità “Seguimi” funziona abbastanza bene, non precisa al 100%, ma assolutamente godibile. Come già anticipato, abbiamo testato il drone in una giornata molto ventosa, dunque il risultato ottenuto è più che apprezzabile.

Dove il drone pecca, purtroppo, è il reparto multimediale. La camera permette di registrare video fino a 1080p, ma non stabilizzati. Manca un gimbal, o una qualche sorta di stabilizzazione software, che può comunque applicarsi con iMovie, o altri software simili.

Questo si ripercuote sulla qualità complessiva del filmato, perché non si potrà certamente godere di un video particolarmente stabile. Il risultato, comunque, non è totalmente da scartare, e il filmato ne è testimone.

Buono il range di volo, che sulla carta dovrebbe arrivare a circa 200 – 300 metri: si tratta di una buona distanza, anche considerando che si va già oltre i limiti imposti dalle regolamentazioni attuali.

Buona la batteria, piccola nelle dimensioni, da 1800 mAh, in grado di mantenere il volo in drone per più di 10 minuti (verosimilmente 12/13 con condizioni meteo favorevoli). In ogni caso, la versione da noi testata include già tre batteria, quindi garantendo oltre 30 minuti di volo certi.

Applicazione

L’app da scaricare per poter godere delle immagini del volo in tempo reale sullo smartphone è Bugs Go, disponibile gratis in App Store e Google Play. Per il collegamento, naturalmente, sarà necessario collegare lo smartphone alla rete WiFi creata automaticamente dal drone.

A questo punto, si dovrà selezionare dalla schermata principale il modello del proprio drone. Così facendo si accederà alla schermata di controllo principale, nella quale si potrà apprezzare il flusso video in tempo reale trasmesso dalla camera del drone.

L’interfaccia è semplice, ma efficace. L’immagine della camera viene trasmessa praticamente a tutto schermo, con una barra in alto dove sono presenti le informazioni relativi alla distanza del drone, lo stato batteria del velivolo e del radiocomando, oltre alle icone per attivare il RTH automatico, la modalità POI, quella Follow Me e il volo tramite waypoints.

Conclusioni

MJX Bugs 5W è un buon drone, soprattutto per quanti volessero iniziare a volare, ma anche per chi vorrà sperimentare, trovando gimbal da poter adattare, così da montare una GoPro sotto la “pancia”. Buoni i motori brushless, GPS efficiente, pulsante di decollo e atterraggio automatico funzionante e RTH davvero efficace.

Le tre batterie incluse, così come la borsa in dotazione, servono a giustificare il prezzo di 176 euro. Buona l’autonomia, facile da pilotare, di deve un po’ scendere a compromessi con la qualità dell’immagine, per via di una mancata stabilizzazione.

Si acquista su GearBest a 176 euro circa, con ben tre batterie incluse nel bundle. E’ disponibile anche in versione da una o due batterie, rispettivamente a 111 e 169 euro. In totale sincerità sconsigliamo l’acquisto della versione con due batterie, considerando che quella con tre batterie costa solo 7 euro in più. Consigliamo, allora, il bundle con tre batterie o, per risparmiare, quella con una sola batteria.

PRO

Dotazione ricca, con tre batterie

Staile in volo

Facile da pilotare

GPS preciso

Motori Brushless

Autonomia di volo

Qualità prezzo

CONTRO