Recensione Notebook LG gram 16Z90P-G.AP75D, ultraleggero perfetto per lo smart working

Presentati alla fine dello scorso anno, i notebook ultraleggeri LG Gram sono disponibili in tre diversi polliciaggi da 14″, 16″ e 17″ e in 3 diverse colorazioni: Obsidian Black, Quartz Silver e Snow White.

Noi abbiamo avuto modo di provare il modello 1690P-G.AP75D, un laptop con display da 16″ leggero (1190 grammi), con CPU Intel Core i7-1165G7 (4 core, 8 thread), 16GB RAM RAM LPDDR4X e unità SSD NVMe M.2 da 512GB.

Per pendolari, smart workers o nomadi digitali l’elemento chiave nella scelta di un notebook è indubbiamente la leggerezza. Questi notebook si distinguono per la leggerezza dello chassis in lega di magnesio (veramente una piuma da tenere in mano: 100 grammi in meno rispetto a un MacBook Air) e lo spessore ridotto di 1,68 cm.

Si tratta di dispositivi semplici da trasportare, ideali per le persone che sono sempre in movimento o in viaggio, e che riescono a garantire una giornata intera di lavoro senza necessità di ricarica. La batteria è da 80Wh e promette fino a 15 ore di autonomia tra una ricarica e l’altra secondo i test MobileMark 2018 (ovviamente molto dipende da cosa si fa effettivamente con il portatile ma una media di oltre 10 ore di autonomia siamo riuscite a ottenerla durante le nostre prove). Di seguito vediamo caratteristiche e peculiarità.

Confezione e specifiche tecniche

Il notebook LG gram 16Z90P-G.AP75D arriva in una confezione di colore nero; all’interno di questa troviamo l’alimentatore (USB-C 65W), il portatile vero e proprio (355.9 x 16.8 x 243.4 mm, 1190 grammi) con display IPS LCD da 16″ (16:10, risoluzione 2560 x 1600 pixel) e una buona dotazione di porte. Sul lato sinistro abbiamo: 1 porta HDMI 2.0b, 2 porte Thunderbolt 4 (USB C) e jack per cuffia; sul lato destro abbiamo 2x USB 3.2 Gen2, lo slot per MicroSD Card e lo slot Kensington per bloccare la macchina alla scrivania. Gli speaker integrati 2W + 2W (Max 5W con Smart Amp) vantano supporto software DTS X:Ultra (non sono niente di eccezionale ma neanche così male); non manca il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax). La webcam vanta risoluzione 720p; la tastiera è retroilluminata ed è presente anche un comodo tastierino numerico a 3 colonne.

Lettore impronte, tasti, touchpad

L’accensione si evince da un piccolo LED in alto a destra sullo chassis (a destra del tasto di accensione utilizzabile anche per lo sblocco con le impronte). I tasti sono sottili (corsa 1,65mm) ma la digitazione (dopo un periodo di prova) è confortevole ed efficiente. La retroilluminazione della tastiera (due diversi livelli regolabili da un pannello di controllo software) permette inoltre di lavorare comodamente anche in ambienti bui; a questo proposito la leggibilità dello schermo è facilitata da trattamento antiriflesso del display (secondo il produttore in grado di offrire copertura del 99% della gamma cromatica P3).

Il touchpad è ampio; non è ai livelli di quello di MacBook Airr o MacBook Pro ma funziona bene e offre funzioni Scroll e Gesture; sul versante sicurezza è possibile usare la propria impronta digitale per accendere il computer ed effettuare il login in sicurezza, senza preoccuparsi di memorizzare le password.

Prestazioni

Sul versante prestazioni, si tratta di una macchina più che perfetta per uso Office, videoconferenze, produttiva in generale in grado di offrire i vantaggi dei processori Intel di undicesima generazione e grafica integrata Iris Xe. Le frequenze attivano fino a 4,7 Ghz in modalità turbo con un TDP complessivo di 28 Watt. Il bollino “EVO” certifica che si tratta di un notebook premium, sottile e leggero utilizzabile in vari ambiti senza problemi, con batteria di lunga durata, veloci e avviabili in poco tempo. Non è un fulmine da guerra con applicazioni impegnative ma se l’uso principale è quello scolastico o la produttività con applicazioni da ufficio, PDF, mail, videoconferenze e così via, la macchina è perfetta. L’impressione è che il produttore abbia puntato sul risparmio energetico e non tanto sulle prestazioni, con ovvi vantaggi per chi spesso è in viaggio e ha bisogno di una macchina sulla quale fare affidamento tutto il giorno. Il notebook si difende ad ogni modo bene nel rapporto consumi/prestazioni, e appare nel complesso bilanciato da come si evince dalle schermate con i test che alleghiamo. Le temperature sono buone e solo con test estremi si è attivato il sistema raffreddamento (una ventola che in pratica non si sente mai).

Conclusioni

È un prodotto equilibrato, veloce (si avvia all’istante) adatto per intensivo uso in ambito ufficio. La durata della batteria è notevole, buona la qualità costruttiva e la macchina veramente leggera nonostante lo schermo di grandi dimensioni. Il design è serioso, con la cornice sottile su quattro lati e la cerniera nascosta, elemento che donano al notebook un look da prodotto premium. Ottimo anche come sostituto di macchine desktop da tenere sulla scrivania: arrivati in ufficio, grazie alle due porte Thunderbolt è possibile caricare dispositivi con potenza 100W, trasferire dati con velocità fino a 40GB/s e sfruttare due display con risoluzione fino a 4K o un display 8K, con un singolo cavo. Nel momento in cui scriviamo l’LG gram in questione si trova sul sito Amazon a €1699,00 euro, un prezzo importante ma in linea con le caratteristiche del prodotto e di notebook concorrenti.

Pro

Leggero e solido

Tastierino numerico

Buona autonomia

Buona dotazione di porte

Thunderbolt 4

Contro